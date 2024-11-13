美瑾霍絲流產一年後再懷孕

【明報專訊】自2021年拍拖至今，《變形金剛》38歲性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）與比她小4歲的男歌手Machine Gun Kelly（ＭGK）經歷離離合合，關係撲朔迷離，昨日美瑾突然透過社交媒體公開她全身沾染墨水、僅以雙手遮掩重要部位的大肚照，以及測試結果顯示陽性的驗孕棒，藉以宣布她懷孕的喜訊，她留言：「沒有東西是永遠失去的，歡迎你回來。」另加一個嬰兒和心心的表情符號。去年美瑾亦曾懷有男友骨肉，結果10星期後流產，令她非常傷心。

美瑾與前夫拜恩格連（Brian Austin Green）育有3名兒子，ＭGK亦跟舊愛Emma Cannon共同撫養15歲女兒Casie。

另一方面，「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）同日亦宣布愛妻嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger）剛於上周五（8日）誕下婚後第3胎，男嬰取名Ford Fitzgerald，目前母子平安。基斯2019年迎娶《未來戰士》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的長女嘉芙蓮，原已育有兩名女兒Lyla和Eloise，如今添丁湊成一家五口。基斯跟演員前妻安娜花莉絲（Anna Faris）亦育有一子Jack，現年11歲。