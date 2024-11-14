叱咤公布我最喜愛男女歌手15強 林峯激戰7鏡仔 零工作炎明熹入圍

【明報專訊】林峯今年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升，工作不斷，早前在澳門舉行演唱會後，宣布明年5月踏紅館開騷，日前又推出新歌《我又戀愛了》，積極發展歌唱事業。商台昨日公布明年1月1日舉行的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票，林峯打入15強，對戰7名MIRROR成員、張敬軒、張天賦等，有網民呼籲投票力谷林峯打入最後5強。炎明熹傳因合約問題被無綫雪藏，近月幾乎零工作，但仍能打入女歌手15強，反而After Class隊友姚焯菲、鍾柔美及詹天文未有入圍。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」昨日公布最新15強走勢，包括張敬軒、張天賦（MC）、林峯、林家謙、周殷廷、馮允謙、魏浚笙、洪嘉豪，以及MIRROR成員江𤒹生、姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢、李駿傑和柳應廷。林峯對手強勁，不少網民期望他能打入最後5強，甚至能夠勝出，呼籲大家投他一票。

林峯一家三口慶「木婚」

林峯前晚與太太張馨月慶祝結婚5周年，在社交平台上載一家三口捧蛋糕慶祝照片，他抱着女兒獲送吻，露出甜到漏笑容。他寫道：「有妳、有娃、有愛、有家，Happy 5th anniversary！」林峯憑《九龍城寨之圍城》陳洛軍一角人氣急升，工作不斷，近日與《城寨》兄弟胡子彤和商台DJ黃正宜拍藥油電視廣告，以香港本土情懷的大牌檔為背景，在五光十色的霓虹招牌下，因一碗叉燒飯，引發兄弟對決，展現搞笑武打場面。

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」15強包括AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、陳凱詠、Kiri T、COLLAR成員邱彥筒、Nancy Kwai（歸綽嶢）、Serrini（梁嘉茵）、Sica（何洛瑤）、黃正宜、炎明熹、陳蕾、雲浩影、鄭秀文、鄧麗欣和麗英。

炎明熹頻更新社交網維持人氣

炎明熹傳因合約問題被無綫雪藏，近月幾乎零工作，但仍能打入15強，反觀After Class隊友姚焯菲、鍾柔美及詹天文未有入圍。炎明熹現在不時更新社交平台維持人氣，前日在社交平台上載多張近照，她到海邊稱與大海合照，搞笑留言：「第一張，同大海合照，表示開心，好彩佢冇發嬲，如果唔係冚熄我啲火，嗚嗚嗚。第二張，同大海傾緊生意，扮正經。第三張，扮有mood，同大海談情說愛中……。第四張，紅掌女士的背影（不是名畫）。解讀完畢，掌聲唔該。」

至於「叱咤樂壇我最喜愛的組合」15強有MIRROR、ERROR、COLLAR、Dear Jane、JFYT、Lolly Talk、P1X3L、Pandora、per se、ROVER、RubberBand、Twins、艾粒、雷同二友和台灣蘇打綠。當中MIRROR被視為大熱，獲看好連續4年奪「我最喜愛的組合」獎。

娛樂組