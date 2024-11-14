過氣緋聞情侶各有「新對象」 陳曉華羅天宇衝事業拒披感情狀况

【明報專訊】29歲陳曉華參加2018年香港小姐奪冠入行，近年獲無綫力捧，火速成一線花旦。早前節目巡禮宣布有4劇在手成「劇后」，劇接劇的她被視為今年《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員大熱。她主演的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》播出後，收視不俗，自覺幸運，承認當主角好大壓力，希望尋求進步，要向黎耀祥與胡定欣學習。陳曉華與過氣緋聞男友羅天宇劇中演情侶不尷尬，最近她與朱敏瀚的緋聞鬧得熱哄哄，羅天宇則被指與陳懿德拍拖，二人異口同聲表示現在全力為事業衝刺，就算拍拖也不願公開。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

陳曉華與羅天宇於《巾幗梟雄之懸崖》首度合作，拍攝時剛傳過緋聞，卻被安排飾演情侶，兩人表示並不尷尬。劇中飾演殺手的羅天宇經常要為女友陳曉華赴湯蹈火，動作戲連場，「十分難忘，因為當初睇劇本不知有動作，怎料去到現場拍足6小時打鬥戲，以為本身有運動應付到，拍落去才知有難度」。

難忘大力兜槌窩面蕭正楠

羅天宇表示看電影《葉問》拳拳到肉，一直渴望有機會挑戰動作戲，到終於拍到，才知確實不容易，儘管試幾十次才有一次OK，滿足感仍很大，「最深刻一次是打親蕭正楠，很大力兜槌窩面，我們靠塊面搵食，真的勁不好意思，但大家都知道是為件事好，相信他不會嬲我」。

陳曉華稱劇中跟羅天宇和黎耀祥最多對手戲，主要是文戲，很羨慕羅天宇可以拍動作戲。她笑道：「其實我都很想出手，見他打幾日塊面就凹晒，對收身很有效，不過都戥他們拍打戲辛苦。」

黎耀祥金句影響人生觀

演民初女子的陳曉華稱和現實中本身性格落差很大，「因為我都幾現代，要先改善說話太快習慣，可能個樣予人感覺好需要別人照顧，其實現實中很獨立，都是自己照顧自己，當初看劇本覺得好辛苦和矛盾，不明白為何以前的人只可以愛一個男人，為何不可以遇到另一個更好？民初好唔啱我」。

陳曉華表示在前輩黎耀祥身上學到很多人生道理，對方一開口講認真說話，10個字以下就會影響她一生，如黎耀祥曾說『懂得失去才懂得珍惜』，拍完《巾幗梟雄之懸崖》後，她不斷重複想起這句說話，「自覺失去了很多，不過沒有從中學習，因為不懂得珍惜，就是這句說話，現在我會抽多點時間陪伴家人，不想到失去才後悔，以前啲男朋友過去了，千萬不要再出現在我的人生」。

盼樹立好榜樣 追上前輩進度

陳曉華近年備受無綫力捧，除《巾幗梟雄之懸崖》，還有4套存貨，當中有3套擔正女主角，過往緋聞不絕的她希望日後零緋聞，專心工作，「真的很幸運，現在有很多機會，覺得做女主角是有壓力，因為所有人都睇我做成點，所以會經常畀好大壓力自己，盼能樹立好榜樣，拍《巾幗梟雄之懸崖》時，覺得黎耀祥和胡定欣是好好榜樣，望着他們就知道自己要好畀心機去做，一個稱職的主角要兼顧很多事情，我已經很努力嘗試繼續進步，仍覺未夠好，與郭晉安拍完《金式森林》，更希望能極速追上前輩進度」。

大呻緋聞搶fo 努力被忽視

陳曉華與羅天宇這對過氣緋閒情侶，最近各自有「新對象」，前者與朱敏瀚傳到談婚論嫁，羅天宇則被指與「東張女神」陳懿德經常孖公仔出席朋友聚會，不過二人均只承認了解中。問是否為事業就算拍拖都不會公開？陳曉華稱當知道拍劇那麼辛苦時，只想將大家的注意力放在劇上，「向自己承諾過，除非人生有好大改變，如結婚、生仔、生離死別或一些很重要的事情，才會向大家講，所以拍拖我不會講，因為不是什麼大轉變。（寧願選擇地下情？）女仔都是要慎重一點，我要事先聲明，不是選擇地下情，是仍在了解當中」。

羅天宇也認同結婚是開心事，若結婚都想大事宣揚，至於是否與陳懿德拍拖，他同樣稱仍在了解中，「我太容易畀人寫，如果陳曉華講不想大家將注意力放在感情上，我更加不想，過去有一半大家的注意力都放在我的緋聞上，好容易畀人標籤有好多女朋友，過了《巾幗梟雄之懸崖》，不知要等多久才再有這麼好的機會，希望捉緊每個機會，努力可以被看到」。

場地提供：Velo Italian Bar & Grill

羅天宇/服裝：HarrisonWong

髮型：Hair salon（Martin）

陳曉華/服裝：Alice and olivia

髮型：hola

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