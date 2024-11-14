【開箱】《破．地獄》黃子華「超度」觀眾 破除迷信執著

【明報專訊】根據《破．地獄》秦沛飾演殯儀業老行尊明叔所講，這個行業是由一文一武組成，文是行街（經紀），武是喃嘸（法師）。今年港產片亦由一文一武稱雄，文是《破．地獄》，武是《九龍城寨之圍城》，後者票房收逾1.1億元，更代表香港競逐奧斯卡最佳國際電影獎；前者亦不遑多讓，上周六（9日）開畫首兩天已刷新香港影壇9項紀錄，包括首日最多場次及最高票房，上映3日收2000萬更是大幅超前《九》片同期業績，不啻是對悲觀者高呼「港產片已死」的最佳反擊。

在世的人最重要

《不日成婚》陳茂賢自編自導，黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康合演《破．地獄》，故事簡單意義深遠，電影以疫後經濟轉差為背景，講述黃子華開設的婚禮顧問公司倒閉後，經熟人介紹轉投殯儀業，接替退休移民的秦沛，成為喃嘸師傅許冠文的拍檔。二人由新舊理念不合而產生衝突，逐漸磨合變成互相欣賞，甚至影響彼此對生命的看法，正如戲中黃子華對許冠文說：「不止是死人需要破地獄，生人都要，生人都有好多地獄。」導演想打破的不只是我們現實生活中的「地獄」，還有「迷信」和「執著」。

戲中經常強調一些殯儀業的老規矩，例如喃嘸師傅傳男不傳女，因為女性有月事太「污穢」；親屬的眼淚不能滴在先人遺體上，令到逝者不願離開等，這些都是迷信的表現，亦是導致許冠文跟女兒衛詩雅關係變差的主因，正如黃子華所說：「在世的人感受才是最重要。」多得他從中調停，堅守「你負責超度死人，我負責超度生人」原則，終令許冠文開竅，學懂放下執著，雖然為時已晚，至少打破父女隔閡，最終感受破地獄的真正意義。

衛詩雅表現出色

今年香港有兩部出色的「長者電影」，年初有李琳琳與區嘉雯合演同志片《從今以後》，年尾則有《破．地獄》，後者起用最好的喜劇演員，演繹最悲情的角色。現年82歲的許冠文扮演喃嘸師傅，個性固執思想守舊，他演來入形入格，眉頭眼角盡是戲；64歲黃子華亦不遑多讓，表現明顯比前作《毒舌大狀》及《飯戲攻心》精彩，幾場跟許冠文爭執的對手戲，動怒卻不浮誇，至於他安撫喪子之母韋羅莎，以及痛失摯愛的女同志梁雍婷，溫柔而不失人文精神，同樣令人動容。

相比兩位男主角，將為人妻的衛詩雅表現更是喜出望外，她受重男輕女的傳統壓迫，經常跟許冠文與朱栢康「家嘈屋閉」，雖然身心俱疲，但在兄嫂移民和老父中風後，仍咬緊牙關守護家園，她演來入木三分，下屆金像獎提名，應該有一席位。最後一幕在喪禮進行破地獄儀式，更令人聯想起韓片《破墓》的金高銀，閉關苦練多時的努力，絕對沒有白費。

劇本統統說出來

當然《破．地獄》並非完美無瑕，故事說得太白，可算港片通病，無論是電影的主旨，或是主角的心聲，統統透過對白或獨白直接表達出來，把電影和廣播劇的界線模糊了，例如許冠文中風入院，朱栢康與衛詩雅在病房外討論如何照顧病父，身為兄長亦是人夫的朱栢康為「自私」指控而辯護，直白而且冗長；另外，片尾許冠文透過家書把老父對女兒的愛惜表露無遺，並作出最後懺悔，同樣屬於畫蛇添足。猶幸瑕不掩瑜，只要結局能夠打動觀眾，令人反思，已算功德無量。

上映日期：11月9日