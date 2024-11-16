欣賞香港夜景圓夢 父親扮聖誕老人 木村光希被嚇親

【明報專訊】木村拓哉女兒木村光希（Koki）訪港，前晚穿米白色連身裙為商場聖誕裝置主持亮燈儀式，她出場時先以英語向大家打招呼，稱今次獲邀來港，欣賞到浪漫又溫馨的聖誕燈飾，覺得很開心，又分享以往在日本過聖誕的趣事，她笑說：「小時候很驚聖誕老人，即使爸爸扮聖誕老人，都會被嚇親，這個回憶包含了甜蜜、開心及驚嚇。」至於今年聖誕，光希透露將有一天假期，打算跟家人和愛犬共度。她還提早收到聖誕禮物，獲大會送贈毛公仔玩具、聖誕倒數朱古力月曆等。

光希提到來港工作撞正颱風「桃芝」，幸好風勢減弱，由8號風球改為3號風球，她祝願香港市民平安，沒有受到傷害，同時也開心活動能如期舉行，她說：「睇香港夜景是夢想之一，我已經達成夢想了，雖然行程只得兩日一夜，明天（15號）就回日本，希望有時間逛街買手信和聖誕禮物給家人，活動後會去品嘗火鍋。」光希在社交平台貼出與爸爸的生活舊照，並寫上Happy Birthday，隔空為木村賀壽。

不介意新戲扮醜女

光希主演日版電影《女神降臨》明年上映，表示非常開心參與演出，「因小時候已愛看《女神降臨》漫畫，之前拍成韓劇也有收看」。對於戲中扮醜女，光希一點都沒尷尬和不快，開拍前更不停跟化妝師研究造型如何變醜，「我提議加上很多暗瘡，又花時間對住鏡子創作表情和小動作，靈感來自漫畫，或者平時不見得人的表情都發揮出來，希望做到喜劇效果」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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