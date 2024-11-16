林峯任無綫台慶壓軸嘉賓帶傷排舞 叱咤男歌手10強止步未感失望

【明報專訊】林峯明年5月舉行紅館演唱會，近日推出新歌及拍廣告，昨日擔任昂坪市集聖誕裝置揭幕嘉賓，無綫又宣布他為下周二（19日）舉行的《萬千星輝賀台慶》擔任壓軸表演嘉賓。早前他打入商台「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」15強，被視為MIRROR成員勁敵，但昨日大會公布10強名單，林峯出局。他未感失望說：「我的名字能出現在叱咤已經很開心，未能入圍也沒所謂，因為是第一次！」

記者：林蘊兒

林峯昨日到昂坪市集出席活動，跟粉絲玩遊戲外又自拍，表現風騷，他自爆近日不慎扭傷腰，不能做太大動作。活動後林峯解釋早前在澳門開完演唱會後少做運動，筋骨變得繃緊，日前打了個噴嚏就拉傷腰，為無綫台慶任表演嘉賓，都要帶傷排舞。他形容今次像返回老東家，由於老闆古天樂想他主力在電影界發展，故暫時未有計劃拍劇。

相隔15年再與Wyman合作

提到近期推出新歌《我又戀愛了》，是林峯相隔15年再跟黃偉文（Wyman）合作，「Wyman說如果跟這節奏，下次再合作可能要到70歲，網民就搞笑說歌名可以叫《Let's get old》！Wyman好有心思，可能看完《九龍城寨之圍城》後得到靈感，未試過以一個角色出發去寫歌」。談到商台最新公布「叱咤我最喜愛的男歌手」候選名單，林峯10強止步，無緣爭獎。他稱未感失望，「我的名字能出現在叱咤已經很開心，未能入圍也沒所謂，因為是第一次！今次是新嘗試，未知會否獲邀出席頒獎禮，要視乎工作安排」。聖誕節將至，林峯盼有時間陪太太和女兒去短途旅行，指4歲女兒沒要求過白色聖誕或禮物，有父母陪已經很開心，「我會自動自覺送禮物給太太，主要以實用為主」。

下周二無綫舉行《萬千星輝賀台慶》，林峯將會擔任壓軸嘉賓。昨日無綫公布藝員訓練班出身的林峯「回家」表演賀台慶，並搞「我最喜愛的林峯金曲」投票。

炎明熹無緣出席勁爆記者會

昨日公布的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，10強為（依筆畫排序）張天賦（MC）、周殷廷（YT）、江生（AK）、呂爵安（Edan）、林家謙、洪嘉豪、姜濤、陳卓賢（Ian）、張敬軒及盧瀚霆（Anson Lo），MIRROR成員佔半數。林峯、馮允謙、魏浚笙、李駿傑及柳應廷齊出局。

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」10強為（依筆畫排序）江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（JACE）、邱彥筒（Marf）、歸綽嶢（Nancy Kwai）、梁嘉茵（Serrini）、何洛瑤（sica）、陳蕾、雲浩影（Cloud）及鄭秀文（Sammi）。炎明熹（Gigi）、黃正宜、鄧麗欣、麗英及Kiri T同出局。

Gigi傳因合約問題被無綫雪藏，今年中開始曝光率大減。今日新城舉行《新城勁爆頒獎禮2024》記者會，公布出席歌手名單中，有《聲夢》歌手鍾柔美、詹天文、潘靜文、孫漢林及張馳豪，炎明熹則不在出席歌手名單中。