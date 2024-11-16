【娛樂場】甄濟如首出廣東歌《次次》 與MV男主角林卓毅甜蜜互動

【明報專訊】甄子丹女兒甄濟如熱愛唱歌表演，去年以唱作人身分加入樂壇，積極發展音樂事業，漸見成績，日前憑歌曲《Forever 19》入圍《第三十五屆國際流行音樂大獎》的「最受歡迎十大國際金曲」及「最受歡迎女歌手」，跟外國歌手一同角逐獎項。

憑睡前靈感創作新歌

甄濟如近日推出首支廣東歌《次次》，是甜蜜少女情歌。她創作《次次》的旋律，製作demo時更寫下甜絲絲的英文歌詞。「次次」有睡覺符號「ZZZ」的意思，她談到創作過程說：「去年夏天用英文寫這首歌，是在瞓覺前想到旋律，覺得好浪漫同甜蜜，即刻寫低，然後再同Tat Tong一齊完成這首歌。」填詞人鍾雪隨後將歌詞內容翻譯，再完成中文歌詞的部分。

對愛情未有太大渴望

原來甄濟如一直是鍾雪的粉絲，她說：「未合作之前已經是鍾雪的粉絲，但一直未見過面，開會後佢問我生活習慣及日常喜好，就寫了《次次》的歌詞，好適合我，有我的性格融合在裏面，同埋鍾雪做得最好的地方是保留首歌的青春氣息。」她首度灌錄廣東歌，對於不諳廣東話的她來說有相當難度，「今次是錄音最慢的一次，到拍攝MV當日都仲未錄完，但有同事跟我一齊練習廣東話，練了好多次，執我的咬字」。

《次次》歌詞內容講述情竇初開的女生，面對傾慕對象若即若離的不安心情。甄濟如指歌曲不是她的自身經歷，現在沒有時間拍拖，目前對愛情未有太大渴望。MV劇情依歌詞構思，團隊特別邀請林愷鈴弟弟林卓毅（Addison）飾演男主角，兩人在鏡頭前演繹這個曖昧故事，不乏親密鏡頭。

甄濟如表示跟林愷鈴相熟，但跟Addison拍MV當日才首次見面，需要時間投入角色，她說：「《次次》講的故事，同我本身性格好不同，我未試過好似歌詞所講咁樣去做，當是演繹一個故事的角色。同Addison都是第一次演這類劇情，一開始有少少尷尬，後來發現原來過程幾有趣。」

林卓毅愛上拍MV

Addison首次演出MV，當收到邀請時感到十分驚訝，但亦好期待，是一個全新體驗。他讚甄濟如好活潑，個性好樂天，合作好好玩，令他心情放鬆不再緊張，可以投入其中，不覺有尷尬場面出現，拍完後更愛上演出MV。

甄濟如拍過多個MV，稱今次拍《次次》雖然時間長，但相對較舒服。她指之前拍《慣性倔強》MV外景，又熱又多蚊，還在炎熱天氣下著厚衫，好辛苦。今次室內拍攝，好chill又簡單，較易處理。她特別鍾意第一個鏡頭要她扮瞓着，躺在牀上好舒服。