金美倫戴雅絲相隔10年再拍戲 《間諜夫妻再出山》預告片曝光

金美倫戴雅絲（右）淡出幕前10年，接演動作喜劇《間諜夫妻再出山》，也是她相隔10年再與占美霍士（左）合作，新片將於明年1月在Netflix上架。

【明報專訊】金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）去年4月在美國亞特蘭大拍攝《邊個波士唔抵死？》薛夫哥頓（Seth Gordon）執導新片《間諜夫妻再出山》（Back in Action）期間，因不明併發症緊急送院，休養多時才復工。該片占美伙拍淡出幕前10年的《情迷索瑪莉》金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）演出，首條預告片昨日曝光。《間》片講述占美與金美倫育有一子一女，當解決一群突然出現的敵人後，兩人的中央情報局前特工身分隨即曝光。預告片中不乏兩人飛車打鬥的連場動作戲，《間》片預計明年1月17日在影視串流平台Netflix上架。

另一方面，《沙灘拯救隊》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）主演新片《The Last Showgirl》，由《教父》導演哥普拉（Francis Ford Coppola）的孫女芝雅哥普拉（Gia Coppola）執導，早前在西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節奪特別評審獎，預告片昨日曝光。故事講述彭美拉扮演的50多歲舞孃，面臨夜店關閉，除了擔憂前途，還想修補跟女兒的關係。《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）亦有份演出，預告片出現她兩個鏡頭，估計飾演彭美拉的好友。