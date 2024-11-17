新城勁爆記者會 馬浚偉低調現身拒受訪 李幸倪斷食減肥 先拔頭籌奪衣著獎

【明報專訊】《新城勁爆頒獎禮2024》下月28日在會展舉行，昨日近百歌手及單位到鑽石山出席記者會，入圍「勁爆男、女歌手」10強的只有馮允謙、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、鄧小巧、雲浩影及曾比特現身撐場；張敬軒、容祖兒、江海迦（AGA）、林家謙，MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安，華納歌手張天賦（MC）、陳蕾，以及被無綫雪藏的炎明熹（Gigi）均缺席，新城發言人指已發邀請，缺席歌手因工作未能出席。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

今年新城頒獎禮將樂壇與體壇結合，以主題「我們的驕傲」向樂壇、體壇致敬及嘉許，昨日一眾出席歌手及嘉賓均以運動造型到場，即場由粉絲投票選出「男女及組合最佳衣著獎」，結果由Gin Lee、張馳豪及女團XiX成員繆昀希（Charlotte）及楊秉頤（Caitlin）奪得。

泳兒自認出歌慢 無想過獲獎

穿貼身小背心的Gin Lee領獎時一臉尷尬道：「因為泳兒著得更有睇頭，覺得由其他人攞比較實至名歸，多謝歌迷投票支持。」可有信心橫掃各大頒獎禮女歌手獎？她說：「我真的無諗過，今年還有兩首歌推出，讚吓我好勤力啦！」泳兒與鄧小巧表示對Gin Lee奪獎有信心，會下重注。泳兒自認今年出歌慢，沒想過獲獎，「我覺得歌曲質素最重要，明年再繼續努力」。

Gin Lee稱為出席頒獎禮努力減肥，「怕著不到頒獎禮戰衣，已開始斷食一段時間，但未達標，遲些才公布成果」。泳兒則努力增肥，「之前試過減肥，現在反而食極唔肥。（頒獎禮戰衣可會挑戰性感尺度？）還未試衫，可以露的都不會太吝嗇」。

馮允謙搵形象顧問襯衫熱到標汗

馮允謙表示失落「最佳衣著獎」感失望，因事前找形象顧問襯衫，「一共穿了4件衫，現在熱到標汗，好可惜，希望明年再努力，保持完美身形著靚衫出席頒獎禮」，他希望奪男歌手獎對公司團隊有交代。提到跟各大電台關係良好，可有信心橫掃男歌手獎？他說：「我覺得隨緣，好多人覺得我今年成績會幾好，但我不敢想太多，驚會不開心，今年很努力，算對自己有交代。（主要對手缺席，得獎機會大增？）我覺得是尊重，如不用工作都會盡量出席。」

鍾柔美詹天文貪吃發福

鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）發福不少，Yumi稱經理人說她下半身大了一個碼，有些衣服都不合身，她自爆肥了2kg左右，平時有做運動，但可能早前拍劇食消夜，加上睡眠不足有壓力，靠吃東西幫助減壓。Windy則肥了1kg，在廣州讀大學常吃消夜，因叫外賣十分方便，「現時體重50kg，可能有點圓潤，為健康不會讓自己肥下去，因宿舍太細沒地方做運動，遲些搬出去住會勤力做多些」。談到今年不再是新人，要跟前輩歌手角逐獎項，Yumi表示覺得自己每年都是新人，仍不斷學習向前行。Windy稱要跟更犀利及有經驗的前輩競爭，會更努力做好作品。

無過問Gigi工作問題

問她們可知Gigi是否想出席頒獎禮或記者會？Windy說：「我們有聯絡傾偈，但沒問這些，關乎工作問題比較私隱。」Yumi萬聖節約Gigi到主題公園玩，也沒過問工作事宜，如對方出席會很開心，但不會特別過問，順其自然。有指公司將Gigi的資源放在她身上，Yumi說：「不可以這樣說，公司好惜每個藝人，雖然好官腔，其實是真心，不要說資源只放在我身上，我都是跟公司安排去做，珍惜每個工作機會。」

新城廣播首席營運總監馬浚偉日前否認因業績欠佳年底裁員，他昨日低調現身記者會，表明焦點落在歌手身上，不接受訪問，只坐在台下支持，大合照也沒有上台，活動完結便匆匆離場。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com