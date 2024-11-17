受女友葉珂爭議風波困擾 黃曉明鞠躬道歉 久不抬頭

【明報專訊】楊穎（Angelababy）前夫黃曉明早前公開認愛年輕15歲的內地網紅葉珂後，負面傳聞不斷，葉珂被揭曾失婚等黑歷史。日前有網紅公開一段跟疑似葉珂的對話錄音，疑是葉珂的女子說自己不是富婆，座駕仍要供款，又否認花了黃曉明1000萬人民幣（約1082萬港元）等。之後葉珂在微博發聲明，以身體不適及家人因素，決定退出社交平台，回歸平穩安靜生活。又有傳葉珂懷孕，但黃曉明感被騙，疑跟葉珂分手，被要求付出巨額分手費。連串負面消息，令黃曉明形象受損。

哽咽說抱歉 定會處理好私事

黃曉明近日在內地為演出電影《戴假髮的人》宣傳，前日出席首映活動時，樣子憔悴，其間談到近期與葉珂的爭議風波，他一度哽咽說：「最近一些『亂七八糟』的事情，其實也挺困擾，我挺難過，但是沒有辦法。我覺得很抱歉，讓很多人擔心了。」他最擔心是怕耽誤這部電影，內心一直忐忑不安，他說：「大家給我的留言，我都看到了，我一定會處理好私人的事情。」他稱會努力把工作做好，拍攝更多好作品獻給大家，最後再次鄭重道歉，「我想再次跟大家說一聲對不起了」。接着他深深鞠躬，久久不起身，旁人想扶起他，黃曉明搖頭拒絕，最後在眾人相勸下才抬頭，但眉頭深鎖，表情相當難過。粉絲大喊加油，又說他沒有錯。

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