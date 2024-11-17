吳卓羲恭喜菊梓喬結新歡 識女仔講緣分 推相睇飯局

【明報專訊】吳卓羲年前跟菊梓喬傳緋聞，兩人一直未有承認，今年4月曾同場出席電影《九龍城寨之圍城》明星好友場，但未有交流。菊梓喬早前與ERROR成員吳保錡爆出姊弟戀，雖然一直聲稱是了解中的好朋友，但關係密切，菊梓喬又到足球場睇保錡踢波。吳卓羲昨日為飲品店擔任剪綵嘉賓，稱從報章得知菊梓喬與保錡的緋聞，並大方恭喜菊梓喬。他感嘆目前感情未有着落，好兄弟林峯的太太張馨月想幫他安排相睇飯局，但自己未有心理準備，所以婉拒了，至於擇偶條件是有共同目標，最緊要媽咪鍾意。

記者：林蘊兒

吳卓羲昨日現身旺角為飲品店擔任開幕剪綵嘉賓，吸引大批粉絲到場，場面熱鬧，有市民在對面街的天橋駐足拍照。

擇偶條件要冧掂媽咪

吳卓羲受訪時表示自覺不適合做生意人，寧願安守本分做好演員工作，但有跟朋友夾份搞模型公仔生意，主要是出資及給意見，生意全交由拍檔打理。問到圈中好友有否斟他一起做生意？他說：「黃宗澤開餐廳，說做餐飲業好辛苦，如果想害人就叫對方加入投資。林峯也有餐廳，都是自己做，好少傾這方面的事。」

提到前緋聞女友菊梓喬與ERROR成員吳保錡傳緋聞，吳卓羲表示有留意，作為朋友會大方恭喜。問恭喜什麼？他說：「我不知道，都是看報章才知道消息。（覺得他們襯不襯？）這些不回應了！（會否覺得鬆一口氣？）咁又無。」他表示出道以來傳過不少緋聞，都是這樣回應。問到仍單身的他何時有着落？他感嘆稱暫時感情空白，又說林峯太太張馨月催他拍拖結婚，更主動做紅娘安排相睇飯局，但他未有領情，「我未有心理準備，所以推了，識女仔講緣分。我的擇偶條件是大家有共同目標，可以溝通到，最緊要冧掂媽咪和識𧨾我開心」。

提起林峯，吳卓羲指對方最近很忙，知道他主演的《九龍城寨之圍城》籌備拍續集，如有機會樂意參與，因覺得九龍城寨是很代表香港的地方。

不排除返無綫拍劇

林峯日前稱暫未有計劃回巢無綫拍劇，吳卓羲表示一直有不同公司找他拍劇，包括無綫，「無綫是我出身的地方，只要劇本合適，我當然會返『娘家』拍劇」。他稍後要為新劇開工，將會在中、港、澳三地拍攝，正積極健身、跑步做準備。他從健身教練口中得知林峯因打噴嚏弄傷腰，「我最近因睡牀太硬搞到腰骨痛，兩兄弟同病相憐」。