《Red One拯救隊》優先場收2886萬 狄維莊遜戲院派玩具谷新片

【明報專訊】繼《逃出魔幻紀》系列後，「大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）再與導演積卡斯丹（Jake Kasdan）合作，新片《Red One拯救隊》（Red One）屬聖誕應節電影，卻提早至上周四（14日）在美國上映優先場，收370萬美元（約2886萬港元），距離收支平衡的2.5億美元成本仍長路漫漫，狄維莊遜於是親臨特別試片場，向觀衆派發玩具，乘機催谷新片。

《Red One拯救隊》陣容不弱，除了狄維莊遜之外，還有「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、《神探俏嬌娃》劉玉玲（Lucy Liu）與《鼓動真我》西蒙斯（J.K. Simmons）等參演。故事講述代號「紅色一號」的聖誕老人尼克（西蒙斯飾）被神秘組織綁架，北極安全部E.L.F.指揮官卡爾（狄維莊遜飾）必須在24小時內救回人質，否則全球小孩將會共度一個沒有禮物的聖誕節。負責監視及保護神話人物的「神監局」局長（劉玉玲飾）找來全球最厲害的追蹤專家、人稱「狼」的單親爸爸積克（基斯伊雲斯飾）幫忙，展開拯救聖誕老人大行動。

據報《Red One拯救隊》製作費高達2.5億美元，按照美國優先場收370萬美元，美媒估算其首周末約進帳3000萬美元或以上，對比同為聖誕應節電影，勝過首周末收2330萬美元的《北極快車》，與《精靈總動員》3210萬開畫成績相若，並拋離《聖誕大佬之初嚟報到》、《聖誕老豆》等同類型作品。不過《Red One拯救隊》毁譽參半，在爛番茄網站綜合110篇文章，得分僅32%，觀衆好感度則有88%。有觀衆認為此片有趣及應節，亦有網民批評片中的特技毫無意義，而且效果很假。

《Red One拯救隊》成本若2.5億美元（約19.5億港元），要封蝕本門有一定難度，所以男主角狄維莊遜落力宣傳，不但透過其超過3.9億追隨者的社交平台帳號，連環發放跟電影相關的片段，上周四（14日）又代電影公司亞馬遜MGM，親身到戲院派發玩具給特邀看試片的家庭觀衆，並即場與粉絲交流，給大家帶來驚喜。據美媒《人物》雜誌報道，亞馬遜還捐贈一輛巴士給當地社區，協助接載有需要的學童往返學校及其他活動。「美國隊長」基斯伊雲斯早前更爆料，指狄維莊遜私下十分豪爽，拍攝《Red One拯救隊》期間，私下拿出4萬美元（約31.2萬港元）給全組工作人員抽獎，以答謝大家參與這部電影。