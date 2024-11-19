蔡思貝著袁詠儀港姐旗袍嗌興奮 朱敏瀚想拍住陳曉華搵外快

【明報專訊】蔡思貝、陳曉華、朱敏瀚及丁子朗等昨日出席《萬千星輝賀台慶》總綵排。蔡思貝穿旗袍上陣，表示很開心能夠穿上偶像袁詠儀（靚靚）選港姐該屆的旗袍，她說：「因為我好鍾意靚靚，出道時都有人話我似她，所以覺得特別興奮，其實我有見過她，還跟她講鍾意她。」

丁子朗：與郭柏妍互相支持

陳曉華表示會穿上當年參選港姐的旗袍，「相隔6年還keep到，不過有少少拉不到拉鏈」。她表示不知緋聞男友朱敏瀚表演功夫加跳舞。朱敏瀚稱首次在台慶跳舞，覺得有難度，因自覺上下身不協調。問可有找陳曉華陪練舞？他說：「未見過陳曉華打功夫或跳舞，我會請教丁子朗。」對於早前與陳曉華同場拒合照，他說：「不是不肯合照，只剛巧分別與客戶合照。」他表示樂意跟任何人合作，如能伙拍陳曉華一起搵外快就更加好。

丁子朗表示上次表演功夫是2016年參加《香港先生選舉》，當年耍刀誤傷對手，事隔8年再於台慶表演功夫，覺得有點驚，又透露今次伙拍黃星綽、LOONG 9成員冼靖峰、黃奕斌、文佐匡，聯同福祿壽表演，「LOONG 9負責伴舞，祥師兄（阮兆祥）比想像中犀利，大家可以期待」。他表示不知曾傳緋聞的郭柏妍表演什麼，但大家都是TVB藝員，一定會互相支持。