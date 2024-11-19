【娛樂場】「嶺南影像—港澳深穗電影交流展」 《半邊人》開幕 許素瑩現身映後會

【明報專訊】康樂及文化事務署（康文署）電影節目辦事處11月23日至明年1月19日舉辦「啓系列2024：嶺南影像—港澳深穗電影交流展」，在香港大會堂和香港電影資料館放映來自香港、澳門、深圳和廣州由開放改革至今的電影作品，還有交流會和工作坊，促進4城市的電影工作者交流。電影展由羅卡與馮宇聯合策劃，前者是資深文化研究學者，後者活躍於內地電影策展，同是嶺南文化更迭的見證人。

許謝導演方育平完成悼恩師心願

開幕電影是1983年《半邊人》，由香港新浪潮導演方育平執導，改編自出身街市魚販家庭的女主角許素瑩與戲劇老師的真實故事，是香港新浪潮代表作之一，榮獲香港電影金像獎最佳電影、最佳導演和最佳剪接。映後設答問環節，許素瑩和編劇施揚平將現身跟觀眾交流。許素瑩憶述：「當日接拍《半邊人》目的為紀念我已故的戲劇導師戈武先生，我想方育平導演也有同樣心願，很感激方導演一起成就這電影，意義重大。當日只想盡力完成這部戲，沒特別想及自己是新人還是舊人，只希望世人認識一名曾為戲劇及電影努力過的戈武先生。《半邊人》劇情有一部分是我親身經歷，要自己再重新演繹，就像牛的反芻一樣，有時真的有想吐的感覺，幸好最後懂得抽離，再以第一身去感覺和演繹，非常感恩戈武老師的教導。」

展現港澳深穗相互影響文化發展

其他選映電影均刻劃不同時代下的文化衝擊和4城市之間的交匯，包括1992年《我愛扭紋柴》中周潤發飾演圍頭村村長，與鄭裕玲飾演從外國回港的青梅竹馬女朋友，因生活與思想的衝突，引發連場荒誕笑料；陳果執導兼編劇1999年《細路祥》，以孩童視角看大眾生活，看到新舊兩代人的生活態度和怎樣與外來移民相處，以至他們對回歸的盼望。2008年《牛郎織女》和2013年《葉問—終極一戰》描繪不同年代的移民如何適應新生活，前者以外地工人到廣州謀生為背景，反映南北交雜中蛻變的廣州文化；後者講述葉問來港謀生，在艱苦中仍展現嶺南武術文化。

改編自深圳作家劉西鴻得獎小說《你不可改變我》的電影《太陽雨》，反映1980年代深圳在改革開放的前沿，人們在西方文化襲來時驚慌失措，既迎新又不知如何去舊。電影交流展還精選了兩部澳門作品，都是由6個故事組成一部電影，2011年《堂口故事2：愛情在城》由6名導演拍攝6個關於愛情的故事；2017年《過雲雨》則由導演陳嘉強身兼編劇，拍攝發生在6個人物身上互相交錯的故事。

4城市導演演員影評人來港交流

為讓觀眾加深對電影創作的認識，主辦設了座談放映和交流會，分別由演員許素瑩、編劇施揚平、香港導演張婉婷，以及來自澳門的監製朱佑人、導演黃婷婷和陳嘉強主講。3場座談放映，分別以「知識分子電影的精神」、「隱秘的嶺南心事」、「澳門電影的發展狀况」為題；內地導演甘小二、楊平道、黃婷婷和朱佑人分享創作過程，並選映相關電影片段。交流會講者包括導演尹麗川、陳果、翁子光、邱禮濤、黃浩然、張澤鳴，影評人喬奕思，電影交流展聯合策劃人羅卡和馮宇。