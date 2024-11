拉絲達代亡父Quincy Jones 領榮譽奧斯卡 安祖蓮娜偕「小畢」現身 妮歌除鞋頒獎

【明報專訊】奧斯卡頒獎禮為了精簡流程,約15年前開始,把部分榮譽獎提前到11月頒發,並於前日(17日)舉行頒獎禮;本月3日逝世的著名唱片監製Quincy Jones也是得獎者之一,由其女兒兼《智友辛妮》主角拉絲達鍾斯(Rashida Jones)代領,後者感嘆父親真的希望到場,上月兩人還一起撰寫謝辭;擔任頒獎嘉賓的金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman),走到咪高峰前忽然脫下高跟鞋赤腳走路令人側目。安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)跟16歲兒子諾斯(Knox)結伴,後者被指長得跟爸爸畢彼特(Brad Pitt)如餅印,成為焦點之一。

Quincy Jones本月3日因胰臟癌在家中與世長辭,享年91歲,距離頒發榮譽奧斯卡的州長頒獎禮相隔僅兩周。大會安排珍妮花赫遜(Jennifer Hudson)率領12人聖詩團,獻唱Quincy獲3項提名電影《紫色》的歌曲《Maybe God Is Tryin' to Tell You Something》,再由金像影帝占美霍士(Jamie Foxx)分享與Quincy的友情;占美稱20年前拍攝其得獎電影《Ray》之前,曾問Quincy昔日與Ray Charles的相處點滴,並借了對方的舊錄音帶來揣摩角色,最終摘下奧斯卡影帝殊榮。

曉格蘭特「研究」奧斯卡獎

Quincy Jones的7名子女中4人到場,並由拉絲達鍾斯代領獎及致辭。她表示父親真的很想親自領獎,兩人上月還一同撰寫謝辭,回首過去電影業的轉變,「以下都是他的說話,『我們行業走了漫漫長路才來到今天,當我還是年輕的電影作曲人,在錄音室根本不會看到有色面孔;能有所貢獻及在這種轉變中記下我的名字,實在感到驕傲』」。拉絲達表示在座很多人都是其父的好友,「或者在每個地方都有家父的朋友,因為他總是要聯繫每個人,也是他的天賦,總知道怎樣跟上現代步伐、保持好奇及有愛心」。她亦呼籲大家發掘Quincy的音樂,稱其好作品遠不止電影配樂、米高積遜(Michael Jackson)與法蘭仙納杜拉(Frank Sinatra)的歌曲。拉絲達指父親創作音樂70年,作品每一秒都注滿愛,「那才是他真正的遺產,熱愛生命,他常說:『每一天都當最後一日來生活,某一天你會好好的。』」

《4個婚禮一個葬禮》曉格蘭特(Hugh Grant)負責頒人道獎給《真的戀愛了》導演李察寇蒂斯(Richard Curtis),前者搞笑表示,「這獎算不算奧斯卡呢?算其中一種?總好過什麽也沒有?」李察表示同意,「這奧斯卡是給拍電影不夠好到可摘下金像獎的人吧」。李察指總統選舉之後看到大家都有點哀傷,所以會點搖滾樂隊Queen與大衛寶兒(David Bowie)合唱的《Under Pressure》送給大家。拍了5齣《鐵金剛》電影的丹尼爾基克(Daniel Craig)頒發榮譽獎給《鐵金剛》電影系列「兄妹檔」監製米高韋遜(Michael G. Wilson)及巴巴拉布歌莉(Barbara Broccoli);金像影后妮歌潔曼則負責頒獎給選角指導茱麗葉泰萊(Juliet Taylor),稱很高興大會表揚選角指導,未知妮歌穿著的高跟鞋是否出了問題,她在台上走往咪高峰前忽然赤腳,相當矚目。

另一方面,前晚現場星光熠熠,不少來年奧斯卡有可能入圍的熱門電影主角均現身,像《完美物質》狄美摩亞(Demi Moore)和瑪嘉烈戈利(Margaret Qualley)、《阿諾拉》美琪麥迪遜(Mikey Madison)、《飛黃騰達》沙巴遜史丹(Sebastian Stan)、珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)、琦溫絲莉(Kate Winslet)、剛宣布懷第二胎的珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence)等。不過《Maria》安祖蓮娜祖莉最矚目,帶同龍鳳胎兒子諾斯到場,後者長得比媽媽還要高,而且近乎平頭裝的髮型,被指與父親畢彼特長得一模一樣。