無綫台慶 廖家爵獲頒潛質男藝人激動爆喊 關嘉敏譚輝智「神合唱」 林峯掀高潮

【明報專訊】無綫慶祝57周年，昨晚在將軍澳電視城舉行《萬千星輝賀台慶》，近300藝員盛裝出席，除人氣勁的林峯回巢壓軸表演外，還有「扮嘢王」盧海鵬與廖偉雄助陣，82歲盧海鵬唱《幾許風雨》改詞版，中氣十足，台下掌聲不斷。王祖藍扮完汪明荃又扮「Baby face」，重演向梁敏巧示愛，氣氛熱鬧又歡樂。催淚環節「值得被看見的凡星」，已故藝人廖駿雄的兒子廖家爵，與曾文心分別獲頒「全台力撐潛質男、女藝人」，兩人激動哭成淚人，總經理曾志偉亦感動眼泛淚光。一眾女藝人悉心打扮爭妍鬥麗，馮盈盈與邵初在紅地氈齊齊中門大開鬥性感。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

開場序幕表演後，阮兆祥、王祖藍及李思捷率領其他藝員表演「福祿壽年度娛樂風雲人物」，祖藍先扮汪明荃（阿姐）唱《Make My Day》，並幫阿姐力谷快將舉行的紅館演唱會，獲阿姐讚好勁；之後祖藍與梁敏巧重演「Baby face」示愛訪問，兩人載歌載舞。阮兆祥與其他藝員扮LOONG 9，並改名West Kowloon，之後再次扮「鵝太」。李思捷扮郭富城演唱會造型，又仿效黃百鳴唱《記憶棉》，後者有拍片賀無綫台慶。

扮嘢始祖盧海鵬廖偉雄亮相

關嘉敏神還原《中年好聲音2》亞軍譚輝智唱張學友《屈到病》，更與譚輝智同台表演，十分合拍，如孖生一樣，贏得歡呼聲。「扮嘢始祖」盧海鵬與廖偉雄亮相獲全場掌聲，盧海鵬中氣十足說：「盧海鵬試咪，扮嘢無走雞。」之後再說：「萬千星輝賀台慶，今晚表演定會勝。」他應司儀要求唱出改詞版《幾許瘋語》掀起高潮。接着張曦雯率領31名女藝人，包括黃嘉雯、廖慧儀、葉蒨文及郭珮文等跳舞，服裝性感、舞姿誘人。

落選港姐鍾翠詩贏50萬獎金獎品

「值得被看見的凡星」成全晚最感動的環節，一眾新晉藝人自我介紹並唱《凡星》，觀眾席上曾志偉與樂易玲被感動到眼濕濕。譚俊彥與張振朗頒發「全台力撐潛質男、女藝人」獎，分別由廖家爵及曾文心奪得。譚俊彥頒獎給廖家爵前憶述對方演一場「我爸爸病咗，佢就嚟唔得」的戲，當日演得好好，現實中爸爸情况一樣，但好敬業完成每一個鏡頭。廖家爵爆喊說沒想過有獎，「多謝公司畀呢個獎我，媽，喺呢度我攞第一個獎，老竇你𠵱家唔喺度，但我知你會睇到」。

林峯壓軸表演掀高潮，全場藝人站起來，他被麥美恩送抱，唱完落台與堂妹林夏薇攬攬。壓軸大抽獎環節，蔡潔奪得電動車及獎品總值28萬，落選港姐鍾翠詩贏得總值50萬銀行理財存款及獎品。

馮盈盈邵初中門大開鬥性感

馮盈盈、高海寧、莊子璇、林夏薇、邵初、黃美棋等騷前行紅地氈大鬥性感，以馮盈盈與邵初最搶鏡，後者中門大開，上身只有兩條黑色布遮着胸部，差不多接近半裸，她表示公司生日重要過自己生日，所以穿得這麼搏，服裝是朋友設計，好安全不會走光，本身不是很澎湃，只想呈現高級感。馮盈盈同樣中門大開兼大露背，稱選這條裙因很少穿黑色，不是挑戰性感，事前鍛煉背肌狂做健身。她早前與莊子璇為母校以全英語接受訪問，被指態度作狀。馮盈盈不認同，稱有同學留言指她的語調與10年前一樣，見證她十年如一日，不存在作狀，做人最緊要自己舒服，不理外界評價。

馬國明否認搬屋求生仔

高海寧衣著性感，笑稱這晚見到很多女藝人都好靚，「我凌晨才回港沒太多時間準備，見條裙適合便著，韓國女團BLACKPINK成員Rose都著過，然後運來香港，她是第一個著」。馬國明稱最近忙拍攝，又為太太湯洛雯拿東西，沒留意其他女藝人打扮，他笑說：「高海寧太靚，令我不敢側視。」有指他與湯洛雯三度搬風水屋，藉此帶旺生仔運？他說：「是租約期滿被趕走啫，希望未來不再被人趕啦。生小朋友我們很隨緣，如果好似阿蕭（蕭正楠）咁幸運當然開心，就算現在未有，過二人世界都開心。」

黎芷珊罕有缺席台慶

黃美棋性感現身，笑指試衫時老公鍾健威在旁「嘩」了一聲，但沒阻止，明白她為一年一度公司盛事扮靚。郭珮文以低胸黑色晚裝亮相，性感度比一眾港姐輸蝕，但她不覺得，想揀風格不同的晚裝，加上天氣轉涼揀長袖衫保暖。昨晚頒發紅地氈「最佳甫士男、女藝人」，得主分別是冼靖峰與劉佩玥。黎芷珊主持的《戰場上》被腰斬，過往多為台慶擔任司儀的她罕有缺席。