今年3月結婚 造人成功 麥明詩貼身裙曬孕肚搵奶粉錢

【明報專訊】32歲「十優港姐」麥明詩今年3月與飛機師盛勁為結婚，表示希望生4個小朋友。夫妻9月到外地參加朋友婚禮，麥明詩被指身形發福及腹部微隆惹懷孕揣測，她一反常態未有回應。麥明詩昨日出席護膚品活動，穿貼身長裙腹部隆起，開心宣布懷孕5個月，未透露BB性別，希望保持驚喜，覺得生仔生女無所謂，因為之後會再接再厲。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

麥明詩穿白色低胸貼身長裙曬孕肚出席活動搵真銀，宣布有喜當準媽媽，「多謝大家的祝福，好開心，即將進入一個新階段，同埋有個新身分，現階段更加忙碌，會注重安全、健康，希望畀最好的下一代」。

麥明詩表示知道懷孕一刻，覺得開心和幸運，感恩有上天祝福，一定要照顧好自己和身邊人，好好珍惜一切，「心情有點忐忑，因為知道很大責任，未來幾個月會盡力準備所有設施和配套，希望妥善迎接新挑戰。我的心態上有好大改變，以前只看眼前事物，現在為下一代想得很長遠」。

飛機師準爸爸做好陪產規劃

麥明詩目前懷孕差不多5個月，胎兒性別暫未揭曉，希望保持驚喜，覺得生仔生女都無所謂，「因我想生多過一個，希望小朋友有個伴，成長會開心啲，不過現在言之尚早，要睇緣分，有冇呢個福氣，希望生產過程順利一點，之後再接再厲」。她透露懷孕初期曾出現妊娠反應，容易疲倦，還要兼顧工作，幸有家人支持，現在已適應過來，可以運動，令她更加佩服在職媽媽。

問到飛機師老公盛勁為當準爸爸心情，麥明詩說：「他性格比較隨遇而安，之前我們有些計劃，又不敢計劃太多，生仔好難計劃，算是順利發生到」。估不到一擊即中？她笑說：「都不算一擊。（外地度蜜月造人成功？）不清楚，這方面要問他，我們保持平常心，不想太刻意『今晚就生嘞』，都是照常過夫妻生活。他知道消息好開心，立即做假期規劃，我預產期在明年三四月，他已入紙請假，產前產後請假幾星期留在家。」

首胎心情忐忑 準婆婆心靈輔導

麥明詩與盛勁為今年3月拉埋天窗，相隔8個月造人成功，結婚生仔一年內發生，是否今年最好的聖誕禮物？她表示非常感恩，同時很大挑戰，會跟老公互相提醒，要好好溝通和建立關係，為下一代做好準備，「一定有忐忑和擔心，我媽咪除了開心，仲畀好多心靈支持和產前資訊，提我學放鬆，又分享她以前懷孕經歷，說當年沒有太多產前檢驗，子女都健健康康，叫我不要多想，媽媽聚焦幫手做準備、物色家傭姐姐，做矯形外科醫生的哥哥也很幫手，幫我搵婦產科資訊，仲開玩笑說我將來身材走樣會幫我修正」。

穿5吋高跟鞋 老公無詐型

麥明詩腹大便便仍穿5吋高跟鞋出席活動，表示老公沒有投訴，給予信任和支持，「老公好好，除幫我按摩，剛才揸車載我過來，見我著5吋高跟鞋，只是『嘩』了一聲， 其實我有篩選，今（昨）日著粗踭鞋，已經收起斗零踭，而且有運動，相信應付到，已習慣了」。她自爆懷孕後口味有變，愛吃飯、麵，每日食五六餐，體重已上升15磅，幸好醫生說是健康增長。

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