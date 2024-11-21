【娛樂場】《呢度住吓 嗰度住吓》 蒙嘉慧疑後補錄音為「老鼠屎」保錡洗白

【明報專訊】蒙嘉慧、陳海寧（Dee姐）和吳保錡主持的ViuTV旅遊節目《呢度住吓 嗰度住吓》播映到尾聲，開播至今話題不絕，觀眾對鄭伊健太太，51歲蒙嘉慧「復出」幕前特別感興趣，其暴脹身形和外貌成熱話。蒙嘉慧未有介意被指身材走樣，還說：「就當我接了角色，演一個肥了30磅，30年後的蒙嘉慧。」有人指蒙嘉慧在節目中現老態，但年逾半百的她表現自在，贏得不少網民力撐，喜歡她不造作、沒「膠面」或濃妝，一臉幸福太太模樣。

Dee姐與鄭伊健合演《深宵閃避球》而跟蒙嘉慧認識，蒙嘉慧大讚Dee姐可愛，點名對方一起主持新節目，伙保錡到日本周圍住，體驗當地生活。3人在北九州的鄉下夜宿百年老屋，學做農夫落田摘菜，再去廢校Glamping兼放羊。Dee姐與保錡跟在福岡開地產公司的蒙嘉慧，感受她眼中福岡最宜居、自在的生活模式。閒時揸車去鄉郊拎山水、浸溫泉再買餸，以及搜羅家中舊物在全九州最大的古董市場擺檔等。

表現惹負評 保錡公開道歉

《呢度住吓 嗰度住吓》播映以來長佔ViuTV網頁「最多人睇」三甲，不過保錡表現惹負評，網民力數他不投入似趕收工，又在不適當時跟小孩和女性「開黃腔」，以為搞笑，其實好失禮，惹人反感，態度非常有問題，斥他是「老鼠屎」。過往保錡不時跟網民駁火，今次他直認有錯，在社交網公開道歉：「錯就認打就企定，對唔住，大家我係做得唔好！」

日前節目播出保錡離隊前的一集「福岡跑步團」，他率領蒙嘉慧和Dee姐跑出國際，3人前往福岡大濠公園，聯同跑會Fukuoka Yuru Run一齊跑步，蒙嘉慧和Dee姐後勁不繼，一起休息，其間大談對錡保感覺，Dee姐表示已兩年沒有和保錡共事，「覺得呢兩年大家都大個咗好多，某程度上有啲核心價值，大家都有一齊進步緊，好開心見到保錡𠵱家咁樣。」蒙嘉慧笑言：「好老懷安慰？」Dee姐回答：「咁又唔係，佢老啲。」

蒙撐保錡有盡社會責任

蒙嘉慧形容保錡幾得意，很想研究對方，「佢係一個藝人同小朋友界別中間，覺得佢未融合到，仲有進步空間，但又覺得好過癮。第一日開頭覺得佢有啲粗魯，你問我，我自己都唔係好溫柔，你話咩人地啫！不過再相處發覺他沒有藝人包袱。」然後畫面播出回顧3人在節目中的互動，蒙嘉慧再說：「隔咗一陣再相處埋，會覺得大家相處好free，說話時不會客氣和不好意思，他好願意表達自己不好的一面，好多時無將artists身分擺出嚟提醒自己，但社會責任上，應該有啲榜樣要做，佢係有啲榜樣應該要做，你見佢又真係做緊，好似佢搞跑會，希望每個人都健康」。她這段說話特別長，有網民疑蒙嘉慧是後補錄音，就保錡被網民斥壞榜樣解畫「洗白」。最後播出保錡跟幾個跑友去浸浴，在鏡頭前沒保留赤條條（打格仔）冲涼，完全沒有藝人包袱。