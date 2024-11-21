角逐影帝輸《美麗有罪》奇雲史柏斯 丹素華盛頓奧斯卡不再投票

【明報專訊】丹素華盛頓（Denzel Washington）在《帝國驕雄II》扮演奸角，被看好來年奧斯卡可獲最佳男配角提名，最近接受《Esquire》雜誌訪問的他透露，當年憑《黑罪風雲》角逐奧斯卡最佳男主角，最後敗給《美麗有罪》奇雲史柏斯（Kevin Spacey），他曾耿耿於懷。2000年奧斯卡頒獎禮，丹素華盛頓和奇雲史柏斯角逐影帝的對手還包括《路直路彎》李察方士禾夫（Richard Farnsworth）、《甜蜜的結局》辛潘（Sean Penn）及《奪命煙幕》羅素高爾（Russell Crowe），結果奇雲勝出。

丹素華盛頓回想當晚當讀出奇雲史柏斯得獎時，「記憶中我轉頭看着他（奇雲），沒有人起立，除了在他身邊的人，所有人卻望向我；或者這只是我的感覺，或許我感覺每個人都在望向我。現在回想起來，我覺得他們沒有（望向我）」。對於落敗，丹素稱肯定當晚回家有喝酒，此前他曾經憑《Malcolm X》角逐影帝，但敗給《女人香》阿爾柏仙奴（Al Pacino），丹素再次飲恨，變得苦澀，對於太太Pauletta會看勻所有奧斯卡電影，「我會告訴她，你看吧，我已不關心，如果他們都不理我，為何我要着緊？你看電影再投票吧，我不會，我放棄，人變得苦澀」。不過兩年後丹素憑《邊緣特訓》贏得奧斯卡最佳男主角，也是史上第2名非裔金像影帝。