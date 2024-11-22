舊拍檔呂奇傳死訊 薛家燕嘆致電求證不果

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）昨日出席全新港鐵廣告首播活動，推廣關愛支援服務應用程式，方便有需要乘客無障礙出行。她認為這項工作有意義，不惜犧牲休息時間參與，「剛完成溫哥華網劇拍攝，回港兩日，知道一落機即刻要拍廣告，上機只睡覺和敷面膜，連餐點都不吃，預防憔悴樣貌出鏡」。

難忘波叔見港鐵表現興奮

活動現場重播家燕姐與梁醒波（波叔）、 繆騫人1979年合作拍攝港鐵通車廣告舊照，她笑言恍如走入時光隧道，「我跟45年前的相貌差不多，額頭粒癦都一樣！波叔當年見到社區交通變得方便，非常興奮」。

家燕姐難忘懷第一胎時，試過搭港鐵趕往做產檢，「成車人見我挺住五六個月大肚走進車廂，全排人站起來讓座，我很感動，香港人很有善心，做善事都是香港人精神」。

曾為無綫邀呂奇「出山」被拒

提到粵語片舊拍檔呂奇傳死訊，家燕姐有留意新聞，有嘗試找尋答案，可惜未能聯絡呂奇本人，「我打去呂奇以前畀我的電話號碼，已停止服務，找不到他，我沒有他太太和兩個仔的聯絡方法。呂奇應該已80幾歲，以前跟他曾合作二三十部戲，聽到這些傳聞個心很難過，但證實不到，冇辦法，希望他冇事！」她透露對上一次跟呂奇聯絡是10多年前，當時無綫有部劇集想邀他「出山」，透過她做橋樑幫手聯絡，「呂奇回覆我不再拍戲，他移居台灣開餐館，在當地生活很好，養尊處優，還叫我得閒過去台灣找他」。

記者：鍾一虹