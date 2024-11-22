首參賽不懂馬拉松組別 關心妍多謝吳保錡提醒

【明報專訊】張天愛與關心妍昨日出席環保活動，一直提倡清潔香港的張天愛透露12月1日假大會堂舉行以環保為主題的時裝表演，展示數十件以回收物料製成的服裝，邀得關心妍任表演嘉賓。關心妍覺得清潔香港活動很有意思，盡一分力去推廣。日前她在社交平台貼相表示參與機場三跑5公里賽事，自稱第一次參加「馬拉松」，網民更正她跑的是5公里賽非跑馬拉松，ERROR成員吳保錡被指發文疑暗諷她，其後澄清是一場誤會，無意諷刺任何人。關心妍表示不介意，反而感謝保錡和網民提醒，讓她知道賽事有不同組別和公里，「今次是我第一次參與跑步賽事，不了解如何區分，我都逐一多謝網民留言告知，大家都出於善意」。她透露跑步練氣已10年，每日跑6至8公里，都是跑跑步機，甚少跑街，今次參賽為𧨾老公，「佢以前很喜歡跑步，亦有參加馬拉松，因為我沒跑，所以他沒再參加，今次一齊參加，當送老公一份禮物」。

不介意網民嘲笑烏龍往事

關心妍不會因網民評論，嚇怕不再參賽，強調真的不介意，稱有網民鼓勵她下次跑10公里，「有生之年一定要參加一次馬拉松」。問8歲女兒對跑步可有興趣？她說女兒喜歡玩忍者障礙賽，目標參加奧運，「聽講忍者障礙賽有機會列入奧運項目，不過我都要查清楚先」。

說到「馬拉松」事件，引發被人重提她當年勁歌頒獎禮擺烏龍「搶獎」一事，關心妍笑說：「冇所謂，不同時間都有人提起，覺得冇問題，人應該要承受自己的烏龍事，以及接受到別人批評，現今年代已習以為常，每天都可以被人評論，不需要太介懷，能帶給大家娛樂和歡笑也是好事。」

記者：柯美