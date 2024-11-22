羅拔柏迪臣再拍《天能》導演新片

【明報專訊】《奧本海默》金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）正在籌拍新片，雖然戲名及內容保密，暫時只知2026年上映，但演員陣容肯定一時無兩，包括《奧》片的麥迪文（Matt Damon）、《蝙蝠俠：夜神起義》安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《蜘蛛俠》湯賀蘭（Tom Holland）及女友辛蒂雅（Zendaya）、《黑豹》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）等均已答應演出。據美媒The Hollywood Reporter昨日報道，曾跟導演合作《天能》的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）亦已答允加盟，雖然角色未定，但知情人士透露羅拔將會擔任重要角色，相比之下，辛蒂雅及雷碧達尼安高則屬配角。

另一方面，《挑戰者》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導、「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）主演新片《Queer》將於下周在美國開畫，據美媒Deadline報道，他們有意再度合作，把DC漫畫角色「洛克中士」（Sgt. Rock）搬上大銀幕，故事講述二戰英雄Franklin John Rock率領部下對付納粹德軍的驚險過程，過去阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）及布斯韋利士（Bruce Willis）亦曾計劃扮演此角，可惜最後胎死腹中。