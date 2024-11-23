Tyson Yoshi明年7月結婚 計劃開騷告別單身

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）昨日到太古城出席迎聖誕活動，表示剛完成澳洲悉尼、墨爾本演出，由於表演場地較細，但能體驗飛落台被觀眾接住的感受；他稱一定會顧及所有人安全，每次會預先視察場地，並試跳評估。他指近年經常出埠演出，今年聖誕節很想放假休息，「我很糾結，有些工作未落實接不接，因我很需要私人空間，想健身、陪貓玩、陪女友，但又怕會悶」。

Tyson Yoshi透露婚事已籌備得七七八八，也拍了婚紗相。是否半裸騷肌拍照？他笑說：「有著衫，我們在香港影婚紗相，但一點不簡單，很有睇頭，遲些跟大家分享就知道。明年7月在外地舉行婚禮，地點由未婚妻Christy決定，只能說不是英國或東南亞地區。」

歡迎粉絲繼續飛bra

Tyson Yoshi笑言告別單身前，計劃在港舉行大型演唱會，因已兩年沒在港開騷，很期待跟樂迷聚會，「我想做完騷同大家講聲我去結婚嘞，然後掟低支咪，回家執行李就飛，感覺很爽，因為結婚就可以盡情飲食」。最後單身騷別具意義，是否讓熱情粉絲盡情飛bra上台？他笑說：「我無論單身或婚後，大家都可以飛bra，不擔心另一半呷醋，拍拖時無事，相信婚後都無事。」開騷會否邀請嘉賓？他表示會考慮邀請好友林家謙、Serrini，但要視乎表演流程。

記者：鍾一虹