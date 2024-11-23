MAMA美日同頒獎 邊佑錫搶鏡 Rose伙Bruno Mars合唱掀高潮

【明報專訊】韓國有線頻道Mnet主辦亞洲音樂頒獎禮（簡稱MAMA）一連3日在美國及日本舉行，由於地區時差關係，香港時間昨日上午在洛杉磯杜比劇院揭開首場序幕，男團RIIZE、TWS及女團ILLIT表演兼領獎後，同日下午輪到大阪巨蛋進行第2場活動，出場陣容更鼎盛，請來《背著善宰跑》邊佑錫、《死期將至》徐仁國及《彈珠人生》金敏荷等韓星擔任頒獎嘉賓之餘，人氣女團Blackpink成員Rose與美國男歌手Bruno Mars更首度公開合唱大熱歌曲《APT.》，為頒獎禮掀起高潮。

為慶祝MAMA頒獎禮25周年紀念，今屆首次衝出亞洲，先在洛杉磯舉行第1場活動，請來《青春紀錄》朴寶劍擔任主持，先由TWS、ILLIT及RIIZE分別翻唱前輩組合防彈少年團（BTS）的經典金曲《Dynamite》、女團Twice的《Heart Shaker》，以及NCT 127的《英雄；Kick It》揭開序幕，頗有樂壇傳承意味。

輪到頒獎時刻，TWS和ILLIT分別獲頒最佳男女新星獎，前者兼奪最佳男子跳舞組合，RIIZE贏得全球最受歡迎男歌手演出獎，JYP娛樂公司社長兼歌手朴振榮則獲頒成就獎。

歌迷票選十大男女歌手 aespa上榜

昨日下午移師大阪巨蛋舉行MAMA第2場頒獎禮，紅地氈上星光熠熠，頒獎嘉賓包括《背著善宰跑》男星邊佑錫、《死期將至》徐仁國、《淚之女王》郭東延、《來自星星的你》安宰賢、《紅天機》孔明、《彈珠人生》女星金敏荷、《社內相親》薛仁雅、《The Penthouse 上流戰爭》李智雅，以及《尹食堂》王牌監製羅暎錫等。國際時尚品牌Cartier同日宣布邊佑錫出任韓國代言人，並公開他穿戴該品牌手表及飾物的廣告照。

得獎名單方面，Treasure獲頒最受歡迎男團，女團MEOVV獲頒最受歡迎新人，日本女團ME:I則奪得最受歡迎亞洲新人。至於粉絲投票選出十大男女歌手，男團Zerobaseone、TXT、女團aespa、IVE、饒舌歌手李泳知等先拔頭籌。Rose與Bruno Mars更憑《APT.》贏得轟動全球獎，她致謝時表示：「能夠以我最喜歡的遊戲，製作出有趣的歌曲，並獲得大家的喜愛，真的非常感謝。」又以獎座當酒杯，即興跟Bruno Mars「碰杯」。

Rose首張個人專輯下月面世

Rose成為Blackpink首名以個人歌手身分踏足MAMA舞台的成員，她跟美國唱片公司Atlantic Records的同門師兄Bruno Mars合唱《APT.》，上月推出即熱爆全球，橫掃串流音樂平台Spotify多項紀錄，直至昨日二人終於首次公開表演，雖然是事先錄影演出，仍為MAMA第2場頒獎禮寫下完滿句號。

另一方面，Rose首張個人專輯《Rosie》將於12月6日面世，昨日公開第2首主打歌《Number One Girl》，同樣由她參與作曲填詞，兼任MV導演，並請來Bruno Mars監製，曲風跟《APT.》截然不同，是一首感性的情歌，她希望透過歌詞鼓勵在成長過程中感到迷惘的年輕人。