鍾雪瑩爆冷封后擊敗吳君如張艾嘉 《漂亮朋友》內地演員張志勇奪金馬影帝

【明報專訊】《第61屆金馬獎頒獎典禮》昨晚假台北流行音樂中心舉行，29歲鍾雪瑩連續兩屆入圍，憑《看我今天怎麼說》爆冷首度封后，擊敗《女兒的女兒》張艾嘉、《我談的那場戀愛》吳君如、《從今以後》區嘉雯及《小雁與吳愛麗》夏于喬。同樣憑《看我今天怎麼說》角逐影帝的游學修落敗，《餘燼》張震亦大熱倒灶，雙雙敗給《漂亮朋友》內地演員張志勇。香港傳媒工作者陳卓斯、王紀堯憑《顏色擷取樣本.mov》獲最佳紀錄短片。最佳劇情片由內地導演婁燁執導《一部未完成的電影》奪得。

鍾雪瑩去年憑《填詞L》失落金馬影后，今年捲土重來，憑《看我今天怎麼說》出戰即首度封后。她片中飾演聾人，藉人工耳蝸得以用口語跟別人溝通，為了角色調整說話方式，學習聾人講話的腔調，出色演技為她帶來影后殊榮。

鍾︰感謝願意相信我的人

鍾雪瑩上台接過獎項哽咽說︰「我是一個喜歡電影的人，謝謝每位參加者，因為你們都是我從小到大看的人，因為你們的一直努力，讓我愛上電影。」然後放下金馬獎座，邊做手語邊說：「謝謝在手語上幫過我的朋友，這是一部關於香港聾人的故事，沒有你們幫助，我不能完成該片，也多謝團隊，還有，一開始我都不知道自己能不能的時候，感謝願意相信我的人，包括吳君如和林家棟。今年可以跟這麼優秀的女演員一齊獲提名，非常榮幸，我會繼續努力。」她透露在拍攝時曾有動彈不得的時候，躺在房間但內心一直有小光團引領她，希望有相似經歷的人，可按按心中的小光團，獲引領到夢幻之地。

陳卓斯王紀堯獲獎激動落淚

香港傳媒工作者陳卓斯、王紀堯憑《顏色擷取樣本.mov》獲最佳紀錄短片，兩人激動落淚，陳卓斯說：「我們的故事就是在黑暗中尋找那道屬於時代的光。我想跟王紀堯說，謝謝你一直相信我，這是我們的第一步，我們要成為彼此的光，成為自己的光，成為別人的光，我們一定要去到從來未想過的地方。」王紀堯多謝家人支持，但稱尚未賺到錢，「多謝新聞和政治給我有思變的能力，多謝電影給我有創作空間，當一個地方，如果它再無顏色，可能是黑白的，可能是清一色的，但或者我們真的需要好好保存過去顏色鮮明的記憶；我們或者可以有一點力量，撐到有光的盡頭，我想這是我們每個人繼續創作和前進的動力，多謝大家，多謝金馬獎。」

鄭佩佩子女代領終身成就紀念獎

已故「俠女」鄭佩佩獲追頒終身成就紀念獎，大女原麗淇、二女原和珍、三女原子鏸及孻仔原和玉上台從李安導演手上接過獎項，因難捨母親齊落淚，4人致謝辭稱：「這個獎成就了我們深愛的母親鄭佩佩，我們非常榮幸能代表她領獎。如果我們的母親今天還在，我們4子女肯定陪伴她到來，見證這個難忘時刻，因我們都為母親感到驕傲。當然在我們眼裏，她已獲得終身成就母親獎。」原和玉高舉獎項，大嗌「媽媽這個獎給你！」來自香港的石家俊以自身童年與父親相處的經歷創作動畫短片《房間裡的你》，表示自知做得未夠好，但有大家的鼓勵，會繼續努力。

吳君如許光漢搞笑「咀嘴」

吳君如雖然失落金馬影后，但成功「自肥」，與男神許光漢一齊頒最佳原著劇本時，望住許光漢稱忘記台辭，自行加料搞笑，問對方有否看過白雪公主故事，公主需被王子一吻才醒過來，許光漢配合問君如：「是親一下嗎，借位可以嗎？」然後兩人搞笑借位咀嘴，事後君如抹嘴露出滿足表情，之後他們更以「老公」、 「老婆」相稱，君如開心到哈哈大笑，皆因又多了一個「老公」，全場爆笑。

吳慷仁做手語介紹鍾雪瑩

吳慷仁去年以《富都青年》獲金馬影帝，之前稱因工作未能出席，但最後一刻都有現身，跟去年影后林品彤頒最佳女主角獎，介紹角逐獎項的作品時，吳慷仁以廣東話及手語介紹鍾雪瑩。施名帥與楊貴媚分別憑《角頭—大橋頭》與《小雁與吳愛麗》拿下最佳男、女配角。

娛樂組

（第61屆金馬獎頒獎典禮）