吳君如戴千萬鑽飾閃爆紅地氈 許光漢請假現身 粉絲尖叫

游學修拖着女友陳苡臻，跟鍾雪瑩、黃修平及《看我今天怎麼說》團隊行紅地氈。（網上圖片）

【明報專訊】眾星悉心打扮踏上金馬紅地氈，包括日本影帝阿部寬，正服兵役請假到場的許光漢，憑《奇異女俠玩救宇宙》獲奧斯卡最佳男配角的關繼威，導演李安，還有吳君如、張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒、張榕容、袁澧林、游學修、鍾雪瑩、陳柏霖、楊貴媚、太保及高捷等，星光熠熠。

吳君如穿白色low cut連身裙佩戴逾千萬元鑽飾，笑言老公陳可辛答應若她奪影后，就送上這套鑽飾。她稱獲提名已老淚縱橫，希望電影有好票房，回饋團隊付出的努力，「候選心情很輕鬆，今晚好似開派對一樣，跟一班熟識老朋友相聚，反而擔任頒獎嘉賓更緊張」。

阿部寬盼獲邀拍電影

男神許光漢將頭髮gel起，配以黑色西裝增添帥氣，甫現身即引起全場粉絲尖叫，他亦十分識做，向粉絲揮手打招呼，但未有接受傳媒訪問。阿部寬笑住向觀眾揮手，魅力十足，他說︰「今次終於能出席金馬頒獎禮，非常興奮，很多電影工作者聚首一堂，希望有人邀請我拍電影。」關繼威表示跟家人逗留台灣數天觀光和品嘗美食。

張艾嘉稱母親術後情况好轉

憑《女兒的女兒》角逐金馬影后的張艾嘉，其97歲母親之前傳不慎摔倒受傷，她要趕返港探望缺席頒獎禮；昨晚張艾嘉在兩名「女兒」林嘉欣、劉奕兒陪同下現身，並感謝大家關心，「媽媽目前情况好轉，剛開完刀，已醒了，尚算順利」。她表示很久沒演出台灣電影，跟兩名漂亮「女兒」和一班優秀工作人員合作，過程很開心，台灣年輕工作者很專業，希望台灣電影有更好未來。

游學修陳苡臻情侶檔行紅地氈

游學修與鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》角逐金馬影帝、影后，他們與導演黃修平及一眾團隊行紅地氈，游學修穿黑色唐裝衫，更與女友陳苡臻（Jessica）手拖手情侶檔亮相，成為焦點。

娛樂組

（第61屆金馬獎頒獎典禮）