老竇都會錯 拒做「一言堂」 61歲甄子丹接受子女糾正

【明報專訊】61歲「宇宙最強」甄子丹入行逾40年，前晚出席《亞太青年微電影節2024》開幕禮，分享多年拍戲經驗，回想年輕時沒有包袱放膽嘗試，不怕被人取笑，現在對工作更加堅持，承認因外界對他有期望增壓力。他認為跟年輕人交流有助啟發創作靈感，「我的想法未必一定啱，有時係仔女倒過來糾正我」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

甄子丹在《亞太青年微電影節2024》開幕禮除分享數十年在影圈的經驗，也希望聽取年輕人的創作想法，鼓勵影壇生力軍勇於嘗試，因為電影圈很需要大膽創意，回想自己年輕時擁大無畏精神，「後生時，每日起身都很有衝勁，完全沒有包袱和壓力，肯放膽去做，1996年做導演，都是想拍什麼就拍，不怕別人笑」。

不愁生活 可集中創作

61歲甄子丹現在對工作更加堅持，務求做到極致，對得起自己，不過承認心態上有點不同，「有時會覺得很攰，始終年紀有番咁上下，又已拍了很多部戲，市場對我有期待，所以很想超越自己，壓力堆到一座山咁大。好彩，現在收入方面不用擔憂，可以集中精力做創作」。他認為跟年輕人傾談，有助啟發創作靈感，「我的想法未必一定對，有時是子女倒過來糾正我」。

女兒台上台下判若兩人

講到女兒甄濟如當歌手，甄子丹讚對方遺傳了自己的膽量，「她在舞台表現自信，不過在家很寡言，從小性格內向，食飯傾偈，問她感受，她只講『good』、『好』，一句起兩句止，台上台下判若兩人，有時我都不認得她，佢係唔係我個女呢？」他透露細仔甄濟嘉性格外向是「開心果」，似足媽媽汪詩詩。

兒子棄武術轉玩音樂

問有沒有傳授功夫給兒子？甄子丹稱有，「細仔小時候有啟發和督促他，喂，個老竇咁樣，都希望佢識兩招，唔失禮。以前他學跆拳道到黑帶，又練巴西柔術，不錯的，後來跟其他同學、朋友練搏擊，不過他不喜歡打到人，覺得不開心。由那一刻開始，發現他有其他想法，然後轉玩音樂，彈琴和創作音樂，近年愛上配樂」。培育兒子做音樂家？他說：「做父母盡量支持，將來條路點行由他自己闖。」

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