【娛樂場】《P1X3L 5G上位計劃》首播 楊安妮為任務「調戲」泰國靚仔

【明報專訊】男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）與葉振弘（Marco）伙葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）與鍾卓穎（Ash）去年7月演出ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》，擦出不少火花，今年初再主持賀年節目《P1X3L 5G八星賀歲》，之後原班人馬拍攝《P1X3L 5G上位計劃》，節目今晚首播。「P1X3L 5G」繼上次進軍台灣擴展演藝版圖，今次除留守香港挑戰不同主題遊戲和任務外，更到泰國、澳門和台灣挑戰新體驗，展現他們更真實、瘋狂和不為人知的一面。

玩轉泰國city hunt

一行8人率先到泰國參與當地電視台音樂節目，將節目主題曲《逆行星》泰文版派台。他們初闖泰國市場，務求在最短時間融入當地，製作組特別安排city hunt環節，8人分成4組，每隊用自己方法去到指定的5個地完成特定任務取分，途中有很多跟當地人互動的小任務，每個任務有不同分數，限時90分鐘，得分最多一組有獎，分數最低要受罰。

4組人收到地標圖像即上網找資料，以及研究路線，為避開塞車，遊戲一開始，其中3組包括WinWin及Alice、George和Yoyo，以及Phoebus與Ash，不約而同立即衝去搭空鐵BTS。

Sica伙Marco歎慢板

Sica和Marco這一組想法與別不同，賽前討論時，Marco已聲稱地標很難找，Sica提議：「咁我哋淨係揀一個想去嘅地方，喺嗰度做晒佢（任務），之後就食飯囉，唔好咁辛苦啦。」二人施施然搭BTS，沿路做小任務，捉着當地途人一齊自拍，Sica不停讚對方「水擘擘」（好漂亮），途人用廣東話讚Sica「你好靚」，令她開心大叫。

衝月台快閃與站牌合照

WinWin和Alice在車廂看見泰國靚仔即展開行動，WinWin先完成叫對方追蹤自己Instagram帳號任務，再一齊自拍，WinWin又主動「調戲」，令靚仔感尷尬。4組搭BTS期間，發現其中一個任務要同「E1-10站牌合照」，為節省時間，眾人紛紛在列車停站時，衝出月台拍照再衝回車廂。

Sica和Marco動作比較慢，來不及上車，場面搞笑。二人等下班車期間，唯有做其他小任務，其中一項是「影一張含有5隻貓/狗的相」，正當Marco覺得是不可能任務時，突然看見對面月台開出的列車車身有貓的廣告，Sica想也不想便跟着列車向前衝，拿手機連環快拍，最後完成任務，Sica開心到跳起，Marco大讚拍檔是天才。

《P1X3L 5G 上位計劃》 11月24日起（逢周日）晚10時 ViuTV 99台播映