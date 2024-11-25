【娛樂場】《異空感應》 陳曉華陳家樂聯手超時空追兇

【明報專訊】陳曉華備受無綫力捧，劇接劇輪住播，被封「劇后」，參演的《巾幗梟雄之懸崖》剛大結局，今晚起同時段播她擔正女主角的《異空感應》，與陳家樂演一對，配搭新鮮。「Mary係你呀，係未來嘅你呀！」一次超時空通話，展開一場跨次元追兇。劇集合驚慄、懸疑、奇情、科幻等多種元素，陳家樂劇中飾演犯罪側寫專家方日進，除知識廣博、才華洋溢，還擁有超乎常人的「第六感」，因為這種能力，方日進與飾演女幹探邢可嵐的陳曉華發生了一段不可異議、超越平行時空之戀。

方日進有一天收到一封來自Mary的神秘電郵，內含不完整的求救信息，之後再收到一則離奇通電，幾經轉折證實寄電郵及來電者，均是來自未來的邢可嵐（Mary）。有別於現在時空鹵莽又衝動的邢可嵐，未來的Mary溫柔又惹人憐愛，每次在方日進面前總欲言又止兼狀甚迫切。原來Mary之所以穿越時空，是要向方日進揭示本來殺機，助他跟時間競賽，盡快捉拿幕後Big Boss，試圖改變未來……

陳曉華遴迍激親武指

近日被指備受力捧的陳曉華在《異空感應》迎來極大挑戰，分飾來自不同時空性格迥異的邢可嵐，以「個性短曲髮」及「溫婉長直髮」造型區別。除演技和造型，演幹探的她，身手方面亦是一大挑戰，監製王心慰表示陳曉華劇中不少動作場口均親身上陣，不過由於她天性遴迍，曾多次令武指激到「生蝦咁跳」。

陳曉華除與陳家樂攜手對付Big Boss，還要着手調查各種案件，分別有引發多宗離奇命案的「強拍驚魂案」、「女兒教唆母親販毒」、「無頭屍案」及「弒母案」等，案情峰迴路轉，真相未到最後一刻都不會水落石出。

阮浩棕突破乖仔形象

監製王心慰透露為了增加個案刺激性，劇中不乏追車、爆破等大型場面，陳曉華與陳家樂會不斷身陷險境，包括冒雨狂奔和齊齊跌入水中等。

向來予人乖乖仔感覺的阮浩棕在《異空感應》有新嘗試，飾演「法醫狂熱分子」莊定勤，性格朝氣勃勃、熱情奔放，對所有專業知識倒背如流，大考他的記性。阮浩棕劇中視陳家樂為偶像，二人展開一段親密不可分割的感情，更不惜為對方犧牲生命，阮浩棕還會捲入陳曉華和陳家樂之間，3人形成錯綜複雜的關係。

《異空感應》翡翠台

11月25日起 逢周一至周五 晚8時30分