洛杉磯亞洲國際電影節 陳可辛獲雪豹傑出電影成就獎

【明報專訊】導演陳可辛早前出席美國洛杉磯舉行的亞洲國際電影節，獲頒「2024年雪豹傑出電影成就獎」。頒獎前大會放映一段6分鐘片段，回顧陳可辛過去30年於影壇的重要時刻，頒獎嘉賓Andrew Morgan與司儀也感動眼濕濕。

憶28年前輟學拍《甜蜜蜜》

陳可辛致辭時感謝父親陳銅民栽培，「在剛播放的6分鐘短片裏，我看到自己過去的30年一晃而過，想感謝電影帶給我的一切，很榮幸影展頒這個獎給我；如果沒有大銀幕，我們就無法講述那些非常個人的故事，並與觀眾交流。是的，我一生人都一直從不同類型跳到另一類型，但在每部作品的核心，都必定是非常個人的。我想把這個獎項獻給去年離世的父親，他是我愛上電影的理由」。

影展期間，大會特別放映陳可辛的經典作品《甜蜜蜜》，映後陳可辛自爆當年在UCLA讀書時，決定中途輟學拍戲，才誕生這部受廣泛喜愛的電影，「如果我讀完書畢業，就無可能有《甜蜜蜜》出現，人生計劃永遠趕不上變化，所以都多得自己無讀到書而拍咗呢套戲」。他笑稱現場觀眾大多是Z世代，不少人首次觀賞這部28年前的作品，令他倍感欣慰，「好開心見到佢哋睇完部戲有咁大反應，仲輪流捉住我傾偈，本身半小時嘅活動結果變成3個鐘，有得同Z世代傾佢哋𠵱家對電影嘅睇法，我覺得多咗了解同埋好滿足，不過我個女平時都同我分享好多」。

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