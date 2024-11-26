與夫聚少離多 妮歌潔曼計劃返澳洲居住

【明報專訊】特朗普代表共和黨再逐美國總統奏凱將重返白宮後，不少荷李活藝人傳出準備到其他地方生活，除「靚太」伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）表示會把生活重心移至墨西哥及西班牙，《Barbie芭比》亞美莉卡法拉娜（America Ferrera）為了子女教育問題，亦準備遷居英國，特朗普當選只是加快其「移民」步伐。名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）因清談節目被指提供有害工作環境，播出19季後於2022年結束，自此生活轉趨低調，據美媒報道，她今年10月開始在英國睇樓，看中西南部科茨沃爾德的房子，迅即與同志伴侶寶莎迪羅斯（Portia de Rossi）遷往當地，很快便融入社區，並到訪英國著名電視節目主持克拉克森（Jeremy Clarkson）開設的酒吧Farmer's Dog，女歌手Natalie Imbruglia更把兩人的近照上傳社交媒體，只見愛倫頭髮由原來的金色換成啡色，而且笑容滿面，看來已適應當地生活。據英國《每日郵報》報道，金像影后妮歌潔曼是最新要離開美國的藝人。

妮歌潔曼在夏威夷出生，雙親是澳洲人，她因此在悉尼長大，直至成年後入行往荷李活發展，才在美國生活。報道指妮歌今年過得很辛苦，工作排山倒海，既要四圍飛拍新片新劇，又要宣傳新作，加上其母Janelle今年9月突然逝世，對她造成沉重打擊，妮歌的身邊人都擔心她精疲力盡。報道指她跟丈夫兼鄉謠歌手Keith Urban正計劃搬返澳洲定居，尤其近一年兩人都因為工作聚少離多；而且兩人在美國洛杉磯、紐約和納什維爾，以及澳洲的南部高地與悉尼市區均有物業，若兩人在澳洲將會有更多相聚時間。