陳曉華兩日無冲涼 陳家樂笑好臭

【明報專訊】陳曉華、陳家樂、譚凱琪及阮浩棕前晚到尖沙嘴出席無綫劇《異空感應》首播飯局。陳曉華表示該劇兩年前拍攝，要努力勾起回憶為劇集宣傳，記得拍攝時很辛苦，因幾乎每場戲都有份，睡眠不足，「不過我好固執，不想大家覺得我柔弱只會被人欺負，所以要表現硬朗一面，堅持了3個月，拍到成塊面白晒，黑眼圈又好勁」。她稱拍攝時很少回家，經常在車瞓，試過連續兩日無冲涼，被劇中演員取笑好臭，她笑說：「不過我有洗頭和刷牙，他們講笑啫，我點會臭！因為我是桂花香（《巾幗4》角色）。」問劇接劇播出可擔心觀眾看厭？她信心十足說：「不一樣的！上部劇主要是可愛，這部是英明神武，現還有3部劇存貨。」

陳家樂要為HOY TV劇集《我愛九龍城》開工姍姍來遲，表示先後為兩台拍劇感覺差不多，因HOY TV的幕後有九成都在TVB合作過，「想不到TVB這部劇突然安排在11月播，雖要拍劇又要宣傳，但不感吃力，因有工作便開心」。對於陳曉華投訴拍攝時被取笑臭，陳家樂笑說：「只是好多衰衰格格的同劇男生鍾意玩她，一見到她就話臭，我都有份玩，但不是主腦，她不臭，但又未至於香。」他稱試過同時為3部作品開工，也試過3日沒回家。

譚凱琪初嘗打女滋味

譚凱琪穿上跟龔嘉欣合資開時裝店的服裝，稱只在網店出售，正考慮推出BB衫及母女裝，「我們各投資6位數字，生意不錯，希望快點便回本」。她表示在《異空感應》初嘗打女滋味，打算讓女兒收看，讓她見到媽媽的另一面。

記者：林祖傑