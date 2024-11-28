許冠文預備後事 擬火葬撒海當魚糧 許冠英骨灰放許冠傑家後花園 隨時拜祭

【明報專訊】許冠文、黃子華兩代笑匠主演《破．地獄》票房走勢凌厲，截至前日累積9600萬，破億在望。許冠文開心電影有好成績，預告破億慶功宴著道士袍派利市，並伙黃子華再謝票。82歲許冠文已為自己「破地獄」，有心理準備隨時「落車」，並向家人交代身後事安排。不迷信的他叫太太把其骨灰撒落西貢大海當魚糧，或將部分骨灰製成飾物放在家中紀念，還大爆許冠傑將許冠英的骨灰安放在居所後花園，親人可隨時拜祭。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

許冠文昨日受訪，表示對《破•地獄》票房快將破億很開心，一世人夢想打破紀錄，當年自導自演的《摩登保鑣》已打破自己3次紀錄，之後盼憑《神算》打破第4次紀錄，於是找黃子華幫手度橋，但不成功，「算是失敗，之後我躲起來幾年度戲，更與當年想做明星的子華講，度好就找他做演員，豈料等足32年」。他稱度橋度到近乎山窮水盡之際，被太太笑他度到都演不到主角，要演老角。許冠文覺得太太所言有道理，所以趁還活動自如，不要浪費時間，在未想到劇本再自導自演前，先做演員，而命運安排他與子華再合作，算是兌現二人32年前的承諾。

太太反對骨灰放家中

許冠文開心不少觀眾看完《破•地獄》破了自己心中的「地獄」，他亦為自己「破地獄」，「我認同戲中結尾那句哲學『何必介懷什麼時候下車，不如好好欣賞沿途風景』。時間有限，不知幾時落車，我都已經82歲，時日無多，隨時落車，所以不要被心中痛苦困擾自己，我都好似子華一樣，知飯局有一個我不太喜歡的朋友，但都答應出席，主動跟對方說話，消除仇恨」。

許冠文認為有生之年喜歡做的事就大膽去做，有想跟親人講的說話就即刻講，「我用自己風格同老婆講了句類似『我愛你』，又會稱讚子女。我已預備了死亡，叮囑他們別傷心，將我火葬，骨灰撒落西貢大海，因為我細細個就喺西貢釣魚，化灰後給魚食返我，不需墓地。死忌時，大家到西貢望住大海悼念我便可，不需同人爭和用百幾萬買骨灰位。太太不贊成，我話學戲中將少許骨灰製成飾物，攞放在家中紀念就得。太太話沒有人將骨灰擺放在家中，我不迷信，許冠傑都將許冠英的骨灰安放在後花園，我們隨時可以拜祭他」。

盼與子華拍喜劇創新路

《破•地獄》創佳績，會否跟子華再合作？許冠文說：「希望有生之年和子華合作拍部喜劇，他也贊成。我們一世都投資喜劇，現在電影環境差，話無人睇戲，兩個人盡力為香港拍套喜劇，希望賣座，創出條新路，讓下一代有新開始。」他表示香港電影目前面對殘忍、困難局面，雖然市道好差，但《九龍城寨之圍城》和《破•地獄》均有好成績，證明觀眾願意畀錢入場睇有質素電影，同業要共勉之。

問到破億票房會否學其他演員著泳裝派福利？他笑說：「你要我裸跑呀？破億再搞慶功，我著道士袍派利市，還會和子華一齊去謝票，對我們意義重大，完了兩個人的心事，世界充滿希望，咁都得。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com