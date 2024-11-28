呂爵安相信JFYT成員床哥抽水言論無惡意 姜濤斥無品認衝動 盼同行將心比己

【明報專訊】周殷廷（YT）及其組合JFYT首次打入商台叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」5強，JFYT成員陳鈺麟（床哥）近日在社交平台直播為組合及YT拉票，將MIRROR成員呂爵安（Edan）與林明禎遊台灣夜市一事擺上枱，又呼籲爵屎（Edan粉絲暱稱）投票給他們。床哥言論惹起爵屎及鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）不滿，姜濤公開留言斥床哥「冇品」。Edan與姜濤昨日出席活動回應，前者相信床哥沒有惡意，認為最重要互相尊重，強調自己100%投入工作。姜濤承認「無品」言論有少少衝動，覺得同行要將心比己，身為公眾人物每句話都要思考過，不是一句講笑就可以無事。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

床哥直播拉票時說：「我哋喺投票階段唔會去台灣，我哋呢度唔搞戀愛粉。」又指Edan的粉絲「爵屎」為偶像拉票後，發現偶像「喺台灣happy緊」，一定百般滋味在心，歡迎爵屎們加入JFYT大家庭，將手上一票轉投他們，更說：「如果真的可以上台拿獎，第一個要多謝保錡（ERROR成員吳保錡），第二個要多謝Edan。」事件引起不少爵屎及鏡粉反感，床哥事後發文：「完全係我自己嘅責任，品德真係太缺了……」被指帖文字眼和格式翻炒當年姜濤自嘲「手指肥」，不慎讚好有關鬧爆「廢青」帖文解釋。

Edan自嘲好水潤未被抽乾

MIRROR昨日聯同ERROR、COLLAR、P1X3L、ROVER、陳健安、小塵埃到觀塘出席12月20日假啟德體藝館舉行《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。Edan被問到床哥直播拉票抽水一事，他笑說未被對方抽乾水，「我仲好水潤，這件事，首先要多謝姜濤保護我，佢好sweet。」他承認之前有留意JFYT拍片，覺得具特式和風格，最近認識床哥，對方有想法和聰明，相信他的言論沒有惡意，原意是開玩笑，但可能會影響到其他人，「當然，有時或者會過咗火，最重要大家互相尊重。我覺得大家都不想無端端挑起不必要紛爭，冇必要製造一個好對立的情况，做這行想帶歡樂畀觀眾。（講到你不專心工作？）想澄清工作對我來講是首位，不會畀人影響到，我對工作是100%投入對待」。

YT短訊致歉 無要求床哥道歉

Edan與YT是朋友，收到對方傳信息關心，「YT睇到件事，說若影響到我講聲『唔好意思』，會幫我了解。我有跟YT和床哥通電話，了解發生什麼事，交流一下想法，大家男人咪傾吓，完全了解他們沒惡意，希望件事不要繼續發酵，引起更大爭執」。

床哥網上公開道歉，Edan否認是他要求，「大家表達個人想法，純粹成年人成熟溝通，希望日後互相尊重」。他趁機向爵屎訴心聲，「近期可能幾辛苦，聽到好多不同聲音，好感謝粉絲，無論拉票或各方面，大家都為我好，努力為我付出。我感受到，有很多感受想同大家講，睇時機，一定用好作品報答，希望大家等我」。

姜濤被讚夠義氣 強調非為拉票

對於直斥床哥無品，姜濤解釋一向尊重每個單位和音樂人的作品，也尊重各人為獎項拉票，但不認同這種方式爭取，「是否用這方式爭取值得討論，如果再畀機會我，或用溫和字眼，我係有少少衝動」。他認為大家身為公眾人物，一言一行也很有分量，「我們都是公眾人物，他們亦是5強單位之一，大家是同行，將心比己多一點，因我們講的每句說話都有追隨者仿效，每句話都要思考過，不是一句講笑就可以無事」。

姜濤反問︰「如果那個人是你的朋友，你會這樣說嗎？關心朋友是我的初衷。以後再有什麼，我也不再回應，只會說音樂。」他為隊友發聲被讚夠義氣，吸引粉絲投票支持，姜濤重申：「我絕對沒有這個想法，我不想大眾覺得我為這件事（獎項）去留言。我知講每一句都不簡單，不要理對方的人設或風格，不應該容易地去評論一個人。」

保錡自認品格差 無資格批評他人

ERROR成員保錡是床哥多謝人物之一，他說：「我認識床哥，可能我做節目差，所以多謝我。我做節目為市民快樂，為社會服務，為工作開心，加油。」對於床哥被指抽水，隊友何啟華（Dee）說：「香港潮濕，抽水是正常，好多人會這樣。」問保錡有否覺得床哥無品？他說：「自己品格更差，無法批評其他人。」

ERROR亦是我最喜愛組合5強，郭嘉駿（193）與Dee呼籲粉絲投票給MIRROR，他們入到5強已好開心，知道無可能攞第一，希望投票給ERROR的轉投MIRROR。保錡緋聞女友菊梓喬（Hana）在社交平台透露獲「有心人」安排staycation歡度生日，保錡未正面回應是否「有心人」，只說：「生日都值得慶祝，我們祝Hana生日快樂。」他聯同隊友對鏡頭唱生日歌送給菊梓喬。

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