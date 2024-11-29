宣布與事務所HYBE正式解約 NewJeans：沒責任付違約金

【明報專訊】由Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein組成的韓國5人女團NewJeans，與經理人公司ADOR及其母公司HYBE的合約糾紛糾纏多時，NewJeans早前向ADOR發信要求在14天內改正合約的違法事項，否則會與公司解約。隨着14天限期屆滿，NewJeans昨晚召開記者會，宣布踏入今日（29日）零時，與ADOR正式解約；昨晚截稿前，HYBE及ADOR均未回應NewJeans單方面宣布解約一事。

文：蘇珮欣

NewJeans在記者會讀出聲明，「我們決定離開ADOR的原因非常簡單，ADOR有責任保護旗下藝人，但我們並沒有感受到ADOR有這樣的意圖或能力」。NewJeans稱ADOR多次違約，已發送證明，並要求改善，但始終未見實質進展，「從內容證明發出到現在，完全沒有滿足我們的要求，對方的回應也只是形式化，毫無誠意」。成員指這樣合作下去，只會帶來精神上的痛苦及浪費時間，因此選擇結束。

稱撤換團隊 信任瓦解

NewJeans表示HYBE與ADOR均有管理問題，「HYBE和ADOR本質上是一體，卻試圖推卸責任給彼此，我們無法接受」。她們又謂ADOR突然撤換管理及製作團隊，令雙方信任徹底瓦解。Haerin提到違約金問題，「看到很多關於違約金的報道，但我們沒有違反合約，我們一直盡力工作，所以完全沒責任要支付違約金，是HYBE違約在先，我們認為責任在HYBE身上」。

解約後工作如期完成

Minji表明想與ADOR前社長閔熙珍繼續合作，但無法回答會否跟對方簽約；Hyein也認同，並稱雖然未與閔熙珍談及合作，但相信對方與她們想法一致。NewJeans又強調經過長時間商討才決定解約，而且獲得父母支持，又謂基於ADOR與HYBE違反合約，故她們沒必要提出訴訟。

NewJeans強調解約後不再是ADOR旗下藝人，但已安排的行程、廣告活動會如期完成，包括日內飛往日本的工作，「我們不希望因為解約對其他人造成任何損失，非常感謝一路支持我們的廣告商和合作伙伴」。被問到明年會否舉行巡迴演唱會，她們稱沒有推出新專輯及演唱會計劃，今後會再討論。

NewJeans表示未來會以自由人身分活動，暫時可能無法使用NewJeans這名字，「但我們絕不會放棄這隊名」。她們強調這不僅是一個名稱或商標，而是彼此一直以來努力的象徵。Danielle不忘重提早前在頒獎禮上所言「NewJeans never die」。

HYBE閔熙珍爭執4月曝光

HYBE內訌事件今年4月曝光，子公司ADOR時任社長閔熙珍被指密謀奪取經營權，後者開記者會否認，怒斥HYBE打壓她及NewJeans，又批評同門女團ILLIT及LE SSERAFIM抄襲及搶先出道。雙方一度鬧上法庭，其後閔熙珍遭解僱，NewJeans亦開腔力數事務所不是；Hanni表示跟ILLIT成員打招呼，其經理人卻說「不用理她」，稱此舉構成職場欺凌，Hanni早前亦出席韓國國會聽證會，就欺凌事件作供。