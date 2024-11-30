【娛樂場】《得寵先生》 獨居長者與流浪狗療癒之旅

【明報專訊】鄭丹瑞、盧慧敏、馮允謙、廖子妤、黃正宜、黃梓樂、顏子菲、區嘉雯及袁富華合演電影《得寵先生》正上映，監製是管東銚、吳凱恩，導演李志偉、何英毅。鄭丹瑞飾演男主角，年輕時受老婆背叛、被狗攻擊，退休後生活失序，跟女兒關係疏離，萌生輕生念頭，在遇見唐狗「燒腩」前一直討厭動物，後來動物義工及「燒腩」改變了他。

盧慧敏飾義工拯救流浪狗

盧慧敏飾演動物義工，為流浪狗付出青春與金錢也在所不辭；她童年時因被家人冷落，長大後把情感投放流浪狗身上，希望拯救每隻流浪狗。馮允謙飾演盧慧敏男友，父親一直期望承繼家業，他多年來為盧慧敏默默付出，在父親與女友之間陷入兩難。廖子妤特別演出，飾演鄭丹瑞女兒，幼年跟母親遠赴加拿大，從小缺乏父愛，認為父親沒有盡責任，因而留下心結。黃正宜飾演動物醫生，討厭人遺棄動物，一直協助盧慧敏照顧浪浪。

《得寵先生》講述鄭丹瑞飾演60歲臭脾氣長者任春佳（佳叔），一直過着獨居生活，他被迫退休後回望自己一生，婚姻失敗、父女關係疏離，生無可戀的他決定上山尋死，幸好垂死一刻被流浪狗「燒腩」發現，引領動物義工鄧悅娜（盧慧敏飾）救他脫險。

燒腩的靈性與令人窩心的舉動，令原本討厭狗狗的佳叔對流浪動物改觀，也與悅娜成為好友，並加入悅娜所辦的動物中心「汪之家」當義工，幫助被遺棄動物。悅娜亦助佳叔解開與女兒任素儀（廖子妤飾）積壓了20多年的心結。正當佳叔以為人生將重回正軌的時候，他所住的村莊突然發生數十隻流浪狗被毒殺事件。

導演：展示人與動物感情

導演李志偉、何英毅表示此片探索人與動物間那種獨特情感，「故事中佳叔因為流浪狗燒腩而改變人生。我們看到他的改變，並與鄧悅娜在拯救流浪動物路上彼此支持。此片不單展示人與人的親情和友誼，還有人與動物之間跨界別的感情。我們希望能帶給觀眾深刻印象，為他們的生命增添一分力量繼續走下去」。

談到拍攝過程的困難，監製管東銚與吳凱恩說：「我們遇到很多挑戰，但也遇到很有愛的團隊，上下一心，每個演員和工作人員都對這部作品充滿熱誠和熱愛，特別感謝很多愛護動物的人幫忙拍攝，他們的熱心協助對電影有莫大貢獻。團隊在拍攝過程中亦顯示了『一條心』，合力完成這部作品。」

鄭丹瑞廖子妤演活父女情

鄭丹瑞的角色性格火爆、經常鬧人，笑言將自己真實一面挖出來，好赤裸，好開心可以嘗試這樣演出，還遇到新導演及好劇本。他說過去數十年獲很多人幫助，有好多貴人，覺得現在是時候去幫人，「有需要我，尤其是電影，我就去幫。最重要一件事，我對狗有敏感，竟然同狗狗拍了一部電影，建立好好的關係，這是好大挑戰，好好玩」。廖子妤表示跟鄭丹瑞合作好大壓力，但又好易入戲，對方給到她「爸爸」的感覺，「我們有幾場戲一見面就要面左左，有點似我真實故事，好容易投入」。她其中一場爆喊戲演得好投入，獲鄭丹瑞大讚給予120分。