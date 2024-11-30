《12.12：首爾之春》青龍獎最佳電影 黃政民稱帝《破墓》金高銀封后 鄭雨盛為未婚當爸道歉

【明報專訊】第45屆韓國青龍電影獎昨在首爾舉行頒獎禮，賽前獲得最多12項提名的《破墓》，結果包辦最佳導演（張宰賢）、女主角（金高銀）、攝影及美術4個獎項，跟橫掃最佳電影、男主角（黃政民）、剪接及年度最高票房電影獎的《12.12：首爾之春》平分秋色。日前被揭發未婚當爸的鄭雨盛，如期出席活動，擔任頒獎嘉賓時，親自開腔回應事件：「讓所有關愛和期待我的人擔心和失望，為此感到抱歉。」

文：蘇珮欣

擔任青龍獎主持30年的《王后傘下》金惠秀，去年卸下重任，今年改由《奇案摸摸查》韓志旼及《模範的士》李帝勳接棒，甫登場即獲全場拍掌歡迎，兩人不約而同表示心情緊張，謙稱首次主持大騷，若有遺漏懇請見諒。

黃政民三奪青龍影帝

憑《12.12：首爾之春》角逐最佳男主角的鄭雨盛，日前被爆未婚當爸，35歲模特兒文佳庇3月為他誕下男嬰，鄭雨盛雖承認責任，但傳拒絕結婚，加上被揭一腳踏兩船，惹來外界爭議，有傳他為避嫌而缺席。昨晚在頒獎禮期間，他跟同片拍檔黃政民驚喜現身，負責頒發年度最高票房電影獎，結果《12.12：首爾之春》憑1312萬入場人次得獎。鄭雨盛趁機為醜聞道歉，他說：「感謝所有入場觀看《12.12：首爾之春》的觀衆，我希望私事不會為電影留下污點，讓所有關愛和期待我的人擔心與失望，為此感到抱歉。作為父親，我會負起對兒子的責任。」

得獎名單方面，改編自1979年12月12日韓國發生軍事政變的《12.12：首爾之春》大熱捧走最佳電影，黃政民獲頒最佳男主角，此片兼奪最佳剪接及年度最高票房電影合共4獎，跟《破墓》並列大贏家，後者講述風水師、禮儀師及女巫合力移葬可疑墓地後發生的靈異事件，包辦最佳導演、女主角、攝影及美術。

《12.12：首爾之春》黃政民擊敗拍檔鄭雨盛、《破墓》崔岷植、《絕命狂逃》李帝勳及《沒有美色殺人狂》李聖旻，亦是繼《你是我的命運》及《闇黑新世界》後，第3度拿下青龍影帝，他在台上感觸落淚：「第一次提名最佳男主角時，問妻子我能夠得獎嗎？她答當然可以，如今已是第3次了。」他又勉勵年輕演員，「如果喜歡演戲的話，努力做到最後，雖然影壇不景氣，可以稍作休息，然後繼續前進」。

湯唯失影后得人氣獎

《破墓》金高銀撼低《左輪殺姬》全度妍、《反詐師奶兵團》羅美蘭、《我討厭韓國》高雅星及《夢境Wonderland》湯唯，首次青龍封后，她激動地說：「多謝相信我的導演張宰賢、拍檔崔岷植、柳海鎮和李到晛，跟大家一起拍戲感到幸福又歡樂。」她表示喜歡演戲，雖然辛苦但有成功感，今後也要繼續當演員。

最佳女配角由《路基完》李尚熙奪得，她哽咽表示入行多年，從沒想過放棄，即使看不見前路，仍然繼續拍下去；丁海寅憑《躁底師兄2行刑師》拿下最佳男配角，他感謝拍檔黃政民和導演柳承元，「為了下次可以再得獎，我會繼續努力」，丁海寅與《絕命狂逃》具教煥、《左輪殺姬》林智妍及《夢境Wonderland》湯唯同時獲頒人氣獎。湯唯對此表示意外，她說：「剛才用手機翻譯，原來在頒人氣獎，結果聽到自己的名字。感謝導演金泰勇、工作人員和演員。」