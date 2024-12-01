柳應廷緊張唱錯歌詞 「與恭碩良合唱成就解鎖」

【明報專訊】一連三日的Clockenflap音樂節前晚在中環海濱揭開序幕，在Harbourflap Stage旗艦主台演出，有本地樂壇監製王雙駿（Carl）領軍the Hats On band ft.柳應廷（Jer），還有吳林峰、恭碩良、結他手Jason Kui等參與表演。Jer首次登Clockenflap舞台心情興奮，合共唱6首歌，演唱《約齊靈魂在墳墓開生日派對》時更表演打鼓。Jer受訪時稱45分鐘表演嫌唔夠喉，又自爆因緊張唱錯歌詞。

記者：鍾偉茵

Jer演出後跟王雙駿及恭碩良同接受訪問。恭碩良透露是他教Jer打鼓，「教了他15至20分鐘」。Jer表示能與恭碩良合作，對他來說是成就解鎖，「這次很慶幸可以唱《月球人》，因為這首歌啟發了我製作《月居人》，而《月球人》是恭碩良創作的，想借這個機會跟他合唱一次，所以我今天超級開心！」恭碩良被問到對Jer的表現有何評價時，他說︰「我其實玩多過做音樂，但假假哋也是做了20幾年的前輩，很明白往後望時，見到喜歡的音樂人感覺，我也試過，所以希望跟這一代溝通，不要有那麼多距離，盡量友好，大家差不多年紀！我覺得他真的唱得好好，我自己都是！」Jer自評演出時「甩轆」，調亂了歌詞段落，要和音歌手執生。

稱Edan心臟強大 不受是非影響

Jer早前在生日會表示願望舉行紅館演唱會，他說︰「希望啦！我很想每年做一場騷，演出該年的作品。希望明年能舉行紅館個唱，不在紅館也可以，我很想開騷！」至於來年的School Tour，Jer表示已有學校聯絡經理人，目前正在洽談中。問到隊友呂爵安（Edan）、姜濤跟JFYT成員陳鈺麟（床哥）的風波？他稱未留意事件發展，認為Edan是很強大的人，不覺得他有為事件不開心，「他很會樂觀地面對所有事，我覺得他OK。我們出道6年，已鍛煉出一個很強大的心臟，會做好自己的作品，專注音樂」。

Jer回味演出，前晚在社交平台再感謝Carl叔、Hats On band，寫道：「呢個team真係唱rehearsal都會唔小心玩得開心，畀咗表演嘅力。另外，鍾意《月球人》呢首歌超耐超耐，今次終於同Jun（恭碩良）合唱到，成就解鎖！」