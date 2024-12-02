處男騷伙鍾柔美跳唱《APT.》喘氣 周吉佩與仔女合唱 哽咽感謝亡父

【明報專訊】周吉佩前晚假旺角麥花臣場館舉行處男騷《第三人生演唱會》，「中一、二生」龍婷、羅啟豪和譚輝智，吳業坤、馮盈盈和樂易玲等捧場。他邀請了尹光、鍾柔美（Yumi）和一對子女任嘉賓，幾代人分別同台演出，寓意一代接一代傳承。他與Yumi跳唱韓國人氣女團Blackpink成員Rose和Bruno Mars的洗腦歌《APT.》，唱完不斷喘氣，大讚Yumi好正。周吉佩公開感謝太太和亡父，哽咽跟爸爸說：「希望你睇到，兒子冇令你失望。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

一身鮮紅色閃片西裝的周吉佩自彈自唱謝霆鋒《活著Viva》和Beyond《我是憤怒》揭序幕，賣力solo打油桶鼓，又脫去外套騷麒麟臂，台下觀眾大嗌除衫，他笑說：「仲除（衫）驚冇人睇，操得好辛苦，露手臂算有交代。」

出道16年終舉行首個個人演唱會，周吉佩感謝大家不離不棄，解釋「第三人生」意義代表圓內心的夢，「夾band是我種子，寫歌是我養分，之前唱的《生活道》是我在sp'ACE時期寫的歌，千祈唔好時限到，人老仍帶問號，有夢想就努力去追，這句是我阿爸教的」。

自爆老婆非初戀

周吉佩表示一直好努力去撐，在夢想和現實之間角力，但無論多努力做音樂，還是達不到目標，有人問他：「撐嚟做乜？」幸好遇上《中年好聲音》，讓他覺得一直以來的堅持都是值得，還有機會唱人生第一首劇集歌，然後唱出《梁山伯的華爾茲》。其間，周吉佩的外父送上利市，十分搞笑，獻唱《第二次初戀》時，自爆太太不是他的初戀，曾拍5次拖，「與太太拍拖時都有初戀感覺，現時已經冇晒，現在初戀係我個女」。

周吉佩之後唱出《你是我唯一的》和羅文《留給這世上我最愛的人》，送給生命中最重要的人太太和爸爸，「多謝太太在我人生中最落泊時出現，扶起我，佢話自己有3個小朋友，其中一個係我，多謝她養到我肥肥白白」。說到亡父，他哽咽說：「雖然他離開我已20年，但知道爸爸仍在我身邊守護，在他身上學識幾大問題，都要笑住面對，希望父親今日睇到，兒子冇令你失望」。

跟尹光學越南話似爆粗

嘉賓尹光出場，引來全場尖叫，和周吉佩合唱《Dear Myself》，周吉佩稱很欣賞光哥（尹光）走在潮流尖端，對方很切合自己演唱會不放棄及追夢主題。尹光表示雖已年屆80，但歲數不是問題，最重要心境和健康，鼓勵周吉佩繼續努力，「你捱了16年有自己個人演唱會，我捱了54年才得到一個最佳演繹男歌手獎，你還後生，將來大把機會攞獎」。周吉佩叫尹光教他講越南話「凍水」，講起來似粗口，引得全場大笑。

周吉佩與另一嘉賓Yumi跳唱《APT.》，周吉佩唱完不斷喘氣，大讚Yumi好正，笑說：「我生得佢出，做得佢爸爸。」他又讚Yumi勤力，無論唱歌和讀書都很用功，是其女兒的學習對象。周吉佩唱到興起，邊唱黎明《我的親愛》邊走落台與觀眾握手，以及全場大合照。

預告澳門開騷 目標各地巡唱

周吉佩騷後受訪，表示對演出感滿意，初時擔心體力能否應付，結果尚算不錯。問到會否開Part 2？他表示下個目標在澳門開騷，詳情有待公布，「今次雖然開一場，很開心爆滿，所以好想可以去遠一點，澳門外，未來希望可以去大灣區做騷，目標盼在內地巡唱，能去美加更好，因演唱會概念花了很多心機，年初已開始準備，不想浪費」。周吉佩稱很多人呻買不到票，跟公司商量，問可否多舉行演唱會，感激公司答應。

說到伙子女與合唱團合唱許廷鏗《青春頌》，周吉佩表示特別安排，配合「第三人生」主題，「幾代人同台，有光哥、Yumi，跟我這個中年，再有幼年，好似一代接一代傳下去」。

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