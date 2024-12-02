桂莉芙女兒亮相巴黎名媛舞會 任晴佳蘇菲亞羅蘭孫女齊現身

【明報專訊】年度名媛舞會選擇美國感恩節假期在巴黎舉行，每年都會邀請來自世界各地年約16至22歲不等的男女參與，大部分出身名門，舞會也象徵他們踏入時尚和媒體世界的開始；今年的參加者除了任達華女兒任晴佳之外，還有金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的長女Apple、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）的孫女Lucia；穿著粉藍色晚裝的Apple，備受矚目，外婆、父母及弟弟全家撐場。

桂莉芙柏德露與明年在香港啟德體育園舉行4場演唱會的英國搖滾樂隊Coldplay主音Chris Martin離婚多年，但依然保持友好關係；兩人的長女Apple現年20歲，正在美國田納西州的范德比大學讀3年級。遺傳了母親高瘦身形和美貌的Apple，早前獲邀出席巴黎名媛舞會，憑父母名氣，她出席舞會的戰衣來自Valentino創作總監Alessandro Michele的設計。Apple身穿的粉藍色雪紡晚裝，據報是高級訂做服，花了750小時製作。舞會開始前桂莉芙把女兒的造型照上傳到社交平台，形容Apple「我的美麗女兒」，隨後又公開舞會上的照片跟粉絲分享。Chris Martin、桂莉芙母親兼《非常外父生擒霍老爺》女星碧菲丹娜（Blythe Danner）、Apple胞弟Moses等全部到場支持，Chris更與女兒翩翩起舞。

除了Apple之外，意大利女星蘇菲亞羅蘭的孫女Lucia Ponti亦應邀出席巴黎名媛舞會，現年18歲的她穿著Giorgio Armani晚裝現身。另外，繼去年甄子丹陪同女兒甄濟如出席巴黎名媛舞會後，今年輪到任達華和琦琦的女兒任晴佳（Ella），後者早前在社交平台分享多張在品牌Giambattista Valli試衫的照片，當中有紅色也有青色的高訂服，十分鮮艷，琦琦亦陪伴左右，不過選什麽衣服，全權由Ella決定。據TVB娛樂新聞台報道，6年前大會已邀請Ella參與，琦琦指可能女兒長得高，其實當時不過十四五歲，要專心讀書考大學，所以未有參加。現就讀名校哥倫比亞大學的Ella，琦琦認為是時候可讓她出外見識開眼界。

名媛舞會1992年開始舉辦

根據資料巴黎名媛舞會的歷史起源可追溯到18世紀的英國宮廷成人禮，讓貴族世家出身的少女，熟習踏入宮廷的禮儀，藉此確立個人和家庭聲望。巴黎名媛舞會則於1992開始舉辦，亦是各大時裝品牌展出新裝的機會，並有慈善性質；初期參與者都來自歐洲，其後擴展到全球不同地區。荷李活方面，《小謊言》麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）的女兒Ava、Phil Collins女兒兼《艾蜜莉在巴黎》女星莉莉哥連斯（Lily Collins）、安迪麥杜維（Andie MacDowell）女兒兼有份演出《完美物質》的瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）均先後參與過巴黎名媛舞會；香港及內地不少名門千金過往也是巴黎名媛舞會的一分子，像林心兒、何超欣、華為創辦人任正非的女兒姚安娜等。