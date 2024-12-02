林智妍《玉氏夫人傳》首播收視勝上檔

【明報專訊】《黑暗榮耀》林智妍與《學校2021》秋英宇合演有線頻道JTBC古裝韓劇《玉氏夫人傳》，前晚首播收視4.2%，比上一檔《貞淑的推銷》開播3.8%成績為佳，故事講述姓名和身分都是偽造的女子，與拼命守護她的男賣藝者之間的生存騙局。同時段有4部劇集播出，《讀取惡心的人們》金南佶主演SBS劇集《熱血司祭2》仍然領跑，前晚第8集收視12.1%，比上集回升0.5個百分點；MBC《現在撥打的電話》第4集收視5.7%，都比《玉》劇為佳；反觀tvN《愛在獨木橋》與Channel A《結婚吧You》繼續沉底，分別錄得3.3%及0.9%。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《現在撥打的電話》，《玉氏夫人傳》則在「黃Viu」播出。

自2016年《大撲》後，林智妍相隔8年再演古裝劇《玉氏夫人傳》，首集講述她飾演奴隸九德如何變成貴族玉泰英的過程。話說她跟父親同遭主人迫害，於是趁亂逃跑，在客棧度宿一宵後，老父為免耽誤愛女，決定黯然離開。九德留在客棧打工，靜待父親出現，某日遭土匪調戲，幸好官兵及時解圍；其後玉泰英一家從滿清返回朝鮮，跟九德相處融洽，玉父更收她為養女，此時土匪折返，殺害玉家上下，九德僥倖不死，從此帶着「玉泰英」身分展開第二人生。