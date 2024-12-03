陳豪無諗冧莊 盼與譚俊彥瓜分視帝 陳自瑤爭視后激動爆喊

上屆視帝陳豪（右）稱今年同樣競爭激烈，若有雙視帝想跟同劇的譚俊彥（左）瓜分。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》明年1月19日在澳門舉行，昨日公布各獎項提名名單，上屆視帝陳豪憑《企業強人》與同劇譚俊彥雙雙入圍最佳男主角，勁敵包括《法證先鋒VI：倖存者的救贖》黃宗澤、《婚後事》羅子溢和《巾幗梟雄之懸崖》黎耀祥；陳山聰與已離巢的王浩信同有兩劇入圍。視后競爭激烈，頂頭大熱《黑色月光》楊茜堯鬥同劇林夏薇、《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣、「黑馬」張曦雯憑3劇提名夾擊，還有憑《婚後事》加入戰團的陳自瑤。陳豪稱今年同樣競爭激烈，未知能否冧莊，若有雙視帝，希望跟同劇的譚俊彥瓜分。胡定欣講入圍感受時強忍淚水，陳自瑤則忍不住爆喊。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

陳豪、譚俊彥、胡定欣、張曦雯、陳自瑤、姜大衛、龔嘉欣、朱晨麗和鄭則士等數十藝人昨日出席《萬千星輝頒獎典禮2024》公布提名名單記者會，準爸爸蕭正楠憑《神耆小子》及《巾幗梟雄之懸崖》角逐男主角和男配角，惹質疑他為何不是以一人分飾三角的《巾幗梟雄之懸崖》爭視帝。《反黑英雄》及《廉政行動2024》陳山聰、《狀王之王》和《黑色月光》王浩信同憑兩劇入圍最佳男主角。

兩屆視帝陳豪笑稱去年最佳男主角獎還未揸暖就要交出，自認很易滿足，今年同樣競爭激烈，能否冧莊是未知之數，「除羅子溢，蕭正楠也人逢喜事，若今年出現雙視帝，我希望跟譚俊彥瓜分，因都是《企業強人》提名，攞獎就有機會拍續集」。譚俊彥笑言今年多線發展，以大包圍入圍男主角、男主持與歌曲獎，「有歌曲提名覺得終獲認同，之前女兒聽到我唱高音睇低我」。二人又力撐同劇的張曦雯與龔嘉欣有條件爭視后。

胡定欣趕上「尾班車」提名歌曲獎

胡定欣獲4提名，包括女主角、女主持及歌曲獎；張曦雯憑《再見‧枕邊人》、《企業強人》與《廉政行動2024》爭視后。張曦雯表示有3劇入圍是認可和大豐收，「好開心，代表觀眾見到我不同面貌，是一種成長。會請粉絲集中投票，希望增加勝算，對《企業強人》角色最滿意和有信心」。

胡定欣對於有多項提名感驚喜，歌曲獎提名有趕上「尾班車」感覺，希望歌唱和演戲發展再進一步。提到與楊茜堯爭視后，她說：「今年好好玩，競爭好激烈，每個人都遇到有發揮角色，我演『七爺』都很大挑戰。」她分享提名感受時感觸強忍淚水，「所以我是最佳女主角，被現場氣氛感動，很多演員很努力，又想起自己很多經歷，會投自己一票。（向圈外男友拉票？）他點可以唔投，但事業還是靠自己努力」。

「宮女」陳自瑤鬥「娘娘」楊茜堯

陳自瑤憑《婚後事》角逐視后，分享感受爆喊，承認這個提名勾起很多畫面和心路歷程，「早幾日才領取20年長期服務獎，今（昨）日再有女主角提名意義重大，不知有沒有下次機會。我對爭獎不會完全沒信心，坦白講對手太勁，早年拍《宮心計》，楊茜堯演娘娘，入行不久的我才演宮女，今年『宮女鬥娘娘』呀！」她有感《婚後事》年初播較輸蝕，不過當時觀眾反應好已很開心。會否叫老公王浩信和女兒投票？她說：「吓，唔知道，屋企人自己醒目！」

朱晨麗相隔多年憑《反黑英雄》入圍爭視后，開心又感觸，昨天37歲生日的她抱開心和謙卑心情面對，避免生日流淚不吉利。她認為有獎是錦上添花，沒有也不會失落，演員的路很漫長。

阮浩棕、傅嘉莉角逐男、女配和飛躍進步男、女藝員，傅嘉莉憑《神耆小子》及《反黑英雄》提名女配，再入圍飛躍進步女藝員感開心，並感動落淚。

傅嘉莉再爭女配抱平常心

傅嘉莉去年大熱失落獎項，女配及女飛躍分別輸給高海寧和劉穎鏇，今年她們再爭女配，她說：「競爭很大，抱平常心，入圍已代表公司認定見到我有進步」。她看好關嘉敏得女飛躍，讚對方扮嘢出眾會投她一票。

阮浩棕憑《異空感應》提名男配，覺得機會難得，腦海浮現拍攝時的艱辛畫面，難抽離角色，經歷痛苦，但很享受，「對攞獎信心一般，《企業強人》姜大衛與《巾幗梟雄之懸崖》蕭正楠都演得很好」。

炎明熹入圍爭歌曲獎

郭珮文、陳懿德與黃庭鋒開心提名飛躍進步男、女藝人，同稱抱平常心，不介意陪跑。首次提名的郭珮文笑說：「如果我話有信心，會有少少心虛。今年有很多新嘗試，已有進步，仍有很大進步空間。」陳懿德第3年提名好感恩，今年有很多嘗試，參與超過20個演出，笑言爆騷，「是入行3年來收入最多的一年，希望乘運勢多接商演」。

傳不續約被雪藏的炎明熹憑《逆天奇案2》片尾曲《錯過．再實現》入圍最佳電視歌曲獎。被腰斬的《戰場上》主持黎芷珊憑《芷珊約您》及未播的《歡樂滿東華2024》角逐最佳女主持，《戰場上》未在候選名單上。

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