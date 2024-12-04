劉家昌癌症病逝 享年83歲 遺願大家再理直氣壯唱《我是中國人》

劉家昌今年7月1日上載照片及發文，相中的他瘦弱、憔悴及雙眼無神，文中又談到遺願。（網上圖片）

【明報專訊】有「華語流行音樂教父」之稱的資深音樂人劉家昌前日離世，有消息指他今年初發現右邊頸部出現了大腫塊，檢查後腦及肺部有腫瘤，到醫院做化療。劉家昌7月最後一次更新微博時上載消瘦憔悴的照片，寫道：「只希望我死的時候，大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》。」昨晚劉家昌家屬發出聲明書證實劉家昌死訊，表示劉家昌前日因癌症安詳辭世。有傳媒聯絡劉家昌前妻甄珍，電話一直未有人接聽。

娛樂組

劉家昌離世消息昨日傳出，晚上劉家昌家屬發聲明表示：「我們懷着無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。老師的一生充滿了音樂與愛，他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。劉老師在最後的日子裏，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。」聲明指理解大家對劉家昌的掛念，但基於對家屬隱私的尊重，治喪過程以低調簡樸方式進行，懇請媒體朋友給予空間，讓他們能安靜哀悼與緬懷劉老師。至於甄珍與兒子章立衡的電話未有人接聽。

喪禮採低調簡樸方式

傳媒人汪曼玲昨晚在社交平台表示：「劉家昌今年2月8日曾來港辦身分證，當時朋友陪着他排隊，劉家昌仍精神奕奕。」她提到劉家昌之後右邊頸部出現了一大腫塊，檢查後才發現腦及肺都有腫瘤，到台北榮總醫院化療。

汪曼玲又表示劉家昌有遺願：「他希望大家可以唱一次他作曲的《我是中國人》，劉家昌，一路走好！」

傳腦及肺部有腫瘤 7月露面暴瘦

劉家昌今年7月1日在微博發文時稱：「我今年83歲，還能要求什麼？只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次 《我是中國人》。」劉家昌同時上載自己的照片，相中的他瘦弱、憔悴及雙眼無神。他還寫道：「我是劉家昌，從事音樂工作60多年，作品近3000首，一生最後的願望是落葉歸根，能回到祖國，造個文化藝術小村。」

劉家昌童年時隨母前往韓國，在中學時開始演唱生涯，17歲創作第一首歌。未學過樂器的他，靠旁聽兩名姊姊學鋼琴而無師自通。後來到台灣讀中學，畢業後以僑生身分進入大學，兩年後肄業從事演唱。劉家昌一開始在台灣的夜總會演唱西洋歌曲，但表現普通，直到1968年以瓊瑤電影中的《月滿西樓》主題曲嶄露頭角。1970年他為尤雅創作歌曲《往事只能回味》大獲成功，他與尤雅同時在樂壇聲名大噪。此時，日本的唱片業也注意到劉家昌的才華，1974年5月劉家昌與日本唱片公司簽約，當時日本團體曾翻唱劉家昌歌曲的日本版，其中《海鳴》還登上第25屆NHK紅白歌唱大賽。劉家昌創作的《我家在那裡》日文版歌名為《桃花源》。

音樂作品無數 執導《梅花》奪金馬獎

劉家昌音樂作品無數，許多歌手的暢銷歌曲也出自他手筆，包括尤雅《往事只能回味》、鄧麗君《獨上西樓》、甄妮《誓言》、鳳飛飛《有真情有活力》、歐陽菲菲《嚮往》、劉文正《諾言》、翁倩玉《海鷗》、江蕾《煙雨斜陽》、費玉清《晚安曲》等，創作的電影同名主題曲《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》都是經典名曲。他當年曾幫助鄭嘉穎解決困難，在樂壇發展。

劉家昌不止享譽樂壇，更曾投身戲劇成為演員，繼而成為電影導演，1976年，劉家昌執導以台灣為背景的抗日片《梅花》，奪得第13屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，是該屆的大贏家。

罵前妻甄珍無情 轟兒子不忠不孝

劉家昌曾有兩段婚姻，與第一任妻子江青育有一子。離婚後與甄珍結婚，生下章立衡。劉家昌與甄珍原本給人恩愛夫妻感覺，但原來婚姻只維持9年，在兒子1歲時離婚。2018年爆出爭產風波，劉家昌罵甄珍無情，又怒轟兒子「不忠不孝、不知羞恥」，感嘆賺來的財產夠甄珍母子花上一輩子，但母子為爭產把錢花在打官司上。甄珍則指劉家昌爛賭成性，更曾威脅要斷了兒子的音樂路，斥對方顛倒黑白是非。