出爐亞太影后衛詩雅險返錯屋企 陳茂賢密鑼緊鼓推《破．地獄》加長版

【明報專訊】《破．地獄》於第61屆亞太影展奪得4項大獎，包括陳茂賢獲最佳導演，衛詩雅膺最佳女主角，張叔平、彭正熙獲最佳剪輯，姚漢文奪最佳美術指導。今次是衛詩雅繼第39屆華鼎獎奪「華語最佳影視女演員」後，再憑該片封影后。

記者會後赴澳洲出席影展

榮登亞太影后的衛詩雅昨午聯同陳茂賢、彭正熙及姚漢文會傳媒。她前晚由馬來西亞返港，記者會後再起程赴澳洲墨爾本出席影展及為電影謝票，「剛收到身在北美的觀眾留言，說好想睇該片，但電影未在當地上映。所以我希望《破．地獄》可以去到更多地方」。

衛詩雅最近馬不停蹄為電影謝票、宣傳及出席不同影展，稱因太忙發生烏龍事，早前返港差點入錯屋，「我去了第二座，當時凌晨時分，幸好我還有少許記憶，望到門口的地氈跟我家不同，門口的高跟鞋亦不屬於我，即時醒覺匆匆離開，幸沒按門鐘騷擾到住戶。現在回家要打醒十二分精神，好彩今次由大馬返港沒去錯地方」。她未有機會跟未婚夫慶祝，對方前晚見到她時，搞笑對狗狗說：「這人是誰，咬她。」她表示《破．地獄》宣傳未結束，稍後要往內地出席首映禮，回港後會看黃子華與劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》，「好耐無見子華神，好掛念。我自掏腰包捧場，本來想買多些，但每人限購兩張，到時會跟媽咪睇」。

陳茂賢開心首奪最佳導演，希望更多人入場欣賞《破．地獄》，如黃子華所言「破地獄，破紀錄」。電影香港與澳門票房累計達1.15億元，可有信心超越《毒舌大狀》登香港華語片票房冠軍？他稱希望，但不敢講有信心，「我對黃子華有信心，他是所有觀眾的寵兒，我答應過他，若破紀錄就推出加長版，要開始剪片了。現在上映版本剪了9個月，未知加長版要剪多久，亦未定加幾長，電影原本有160幾分鐘，會盡加」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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