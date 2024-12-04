《照明商店》硬撼《魷魚2》 朴寶英獲導演每日致電慰問

【明報專訊】《Moving超異能族》姜草編劇的《照明商店》，由《漢江刑警》男星金希沅演而優則導，《與神同行》朱智勳、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英及《夏日大罷工》雪炫合演，今日（4日）首播，昨日在首爾舉行記者會。

《照明商店》講述照明商店出現神秘客人的故事，改編自姜草的同名網絡漫畫，後者表示劇中有許多漫畫沒出現的新故事。首次執導劇集的金希沅表示壓力比演戲時更大，幸演員及工作人員都很優秀。對於《照》劇與《魷魚遊戲2》差不多同期播出，金希沅表示很擔心，「收視上的競爭無可避免，但相信《照》劇能打動人心」。

朴寶英與朱智勳均大讚金希沅導演表現出色，後者稱每日都能準時開工及收工，朴寶英指金導演親自幫演員走位，每日收工又收到他的來電慰問，朱智勳隨即反問「為什麼我一次電話都沒有收到？」有份演出的《她的日與夜》李姃垠也說：「只有我致電導演。」

劇中扮演鄉村少女的雪炫跟《我的甜心黑幫》嚴泰九最多對手戲，前者大讚對方「暖男」，稱二人合作愉快；嚴泰九大呻全劇僅8集太少，想跟雪炫有更多對手戲。

另外，早年被控酒後駕駛的《The 8 Show》男星裴承佑，劇中扮演刑警。對於裴承佑參演惹來爭議，金希沅解釋選角是通過會議決定，不是他一人話事，並力挺裴承佑演技好，對其演出有信心。

文：蘇珮欣