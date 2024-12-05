增肌備戰紅館騷 鄧麗欣無意再找魏浚笙任嘉賓

【明報專訊】鄧麗欣與魏浚笙（Jeffrey）前晚出席美容產品活動，Jeffrey為本月中開拍的動作片努力操肌及戒口，自誇現在是「fit班馬」。鄧麗欣與Jeffrey合作兩部電影，都是演姊弟，她認同「細佬」說法，「之前合演《紅豆》時，還是肥仔一名，現在是認識他有史以來最弗」。Jeffrey說：「我體重原本約74公斤，為拍《紅豆》增肥至80公斤，現在操到69公斤，雖然已好弗，臉頰都凹陷，但尚未滿意，希望在新片開拍前多減4公斤，上鏡更好看。」還未開工的他跟武師練習動作時撞瘀心口，「對手很強，摔跤時難免有踫撞」。

鄧麗欣明年3月舉行紅館演唱會，透露不用控制飲食，反而要吃多一點，早前重新再健身，教練說她荒廢數月沒操練，肌肉流失，瘦了很多，要吃大量蛋白質食物增肌和體能。是否打算在個唱露馬甲線？她笑說：「乜都露下。（騷事業線？）未揀衫，準備最好身形，到時著什麼服飾都靚，人也精神一點。」男友有否陪她運動？鄧麗欣承認有一齊運動，「佢喜歡做gym，夏天會一齊游水，演唱會他會來欣賞」。她還未決定邀請誰任嘉賓，會否找「弟弟」Jeffrey任嘉賓？她笑說：「搵細佬再做嘉賓有點悶，想邀大家估不到的人，Jeffrey都可以，但要有新意。」Jeffrey樂意再任嘉賓，稱之前合唱《十分愛》好有愛意，鄧麗欣即更正：「是姊弟愛。」

鄧麗欣開心兩場演唱會反應熱烈，加開一場，可以還飛債，透露宣布加場後，每天都有朋友打來落單，「我好似做了票務部，為怕遺漏，到時冇飛畀人，整個表寫低。上次欠下一身飛債，希望今次加場夠還，因檔期問題，應不可以再加場」。聖誕與男友如何歡度？她表示要準備演唱會，未來所有節日都不會特別慶祝，「男友理解，與他吃一頓飯還可以，今年不是我們第一個共度的聖誕節」。

記者：柯美