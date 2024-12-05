蓮茜露漢事業大翻身 《我瞞的聖誕》Netflix收視登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布11月25至12月1日的一周收視，38歲蓮茜露漢（Lindsay Lohan）主演愛情喜劇《我瞞的聖誕》，上月27日上架，短短5天錄得3240萬觀看次數，不但在英語電影榜收視稱冠，亦是上周Netflix最多人收看的節目，看來她真的事業大翻身。

童星出身的蓮茜露漢（Lindsay Lohan）憑《親親兩顆心》、《辣妹過招》、《衰鬼媽咪》等電影，一度是最有前途女星，並且是橫跨時尚界與影壇的寵兒；不過她後來吸毒酗酒，加上喜愛夜蒲，無心工作，經常失場，結果電影監製紛紛對她避之則吉。

近年蓮茜露漢與金融才俊Bader Shammas結婚，去年又榮升媽媽，迎來兒子Luai，開始定性，並跟Netflix簽下多片合約，主演的《聖誕傾情》、《愛爾蘭情緣》已先後上架，而且成績算不錯。最新一部《我瞞的聖誕》，講述蓮茜扮演的Avery趁聖誕到訪男友Cam家中，發現舊愛Logan正是Cam妹妹Cassie的男友，於是竭力隱藏過去，鬧出連串笑話。

《我瞞的聖誕》在Netflix上架5天，錄得3240萬觀看次數，在英語電影收視榜稱冠，亦是上周Netflix最多人收看的節目。動畫《魔咒奇緣》緊隨《我》片之後，至於曾經是冠軍的《聖誕紳士夜》則跌落第3位。

《逆風女車神》蟬聯非英語電影冠軍

法國《逆風女車神》以780萬觀看次數，在非英語電影榜蟬聯收視冠軍，印度《平凡幸運兒》及挪威《雪地童伴》分佔亞季。罪案紀錄片集《迷離懸案：選美小皇后之死》以1340萬觀看次數，在英語節目榜稱冠，亦是上周Netflix的收視總亞軍，《狂亂世道》及《臥底老友記》分佔亞季。

非英語節目榜方面，德國劇《茜茜皇后2》以670萬觀看次數登頂，首季亦上榜佔季軍位置。韓劇《現在撥打的電話》屈居亞軍；上月29日上架的《一箱情緣》，由《鬼怪》孔劉伙拍《為何是吳秀才？》徐玄振主演，3日錄得200萬觀看次數，敬陪末席，且看下星期上架完整一周後收視會否上升。另外，日本動畫《DAN DA DAN》依然穩守殿軍位置；墨西哥《復仇狂花》、巴西《冼拿》、意大利《愛慕癡狂》、法國《籠中格鬥王2》及瑞典《驚天直升機劫案》，順序排第5至9位。

料《魷魚遊戲2》收視翻倍

另一方面，《魷魚遊戲2》將於本月26日上架，未知觀衆是否為第2季開播做好準備，據Netflix資料，首季2021年9月首播至今，累計突破3.3億觀看次數，合共28億觀看小時，估計第2季的收視成績將翻倍。