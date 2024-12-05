Beyonce膺Billboard 21世紀最偉大歌手 Taylor粉絲失望

【明報專訊】Billboard選21世紀最偉大歌手排行榜，樂壇天后Beyonce力壓Taylor Swift稱冠，第3至10位順次為Rihanna、Drake、Lady Gaga、Britney Spears、Kanye West、Justin Bieber、Ariana Grande及Adele。二十大中唯一上榜的亞洲歌手及組合是韓國防彈少年團（BTS），位列19，比Bruno Mars還高一級。據Billboard解釋，把Beyonce放在首位，建基於過去25年她為樂壇帶來的影響力及轉變。不過Taylor Swift刷新多項紀錄，包括是21世紀最暢銷女歌手及演唱會最賣座等，其歌迷對偶像未能登頂表示不解及失望，更在社交媒體引發討論。

雖然粉絲不滿，但據知情人士向美媒透露，Taylor Swift一直視Beyonce為其音樂事業上的明燈指引，後者受到肯定，Taylor更無比高興。

另一方面，排24位的英國創作男歌手Ed Sheeran昨日透過社交媒體宣布巡迴演唱會的最後日程，包括會到內地開騷，不過全部在杭州奧體中心體育館上演，明年2月24日開鑼，其餘場數分別是2月25、26及28日，3月1及2日，合共6場。內地社交平台隨後傳出Taylor Swift明年也可能會到杭州開騷。杭州文化廣電旅遊局藝術處處長黃江平向內媒澄清，杭州目前沒有對Taylor Swift演出的相應事宜，不過她到杭州舉行演唱會是美好的願望，也是杭州努力的方向。