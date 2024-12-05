《白雪公主》預告曝光 小矮人現身

不少網民認為扮演邪惡王后的姬兒加杜（圖）比公主漂亮，希望對方在片中能得到最後勝利。

雪姑的七友在預告片中有多個鏡頭，發現公主時，更以為對方是鬼。

【明報專訊】《神奇女俠》主角姬兒加杜（Gal Gadot）、《西城故事》女星麗素施嘉（Rachel Zegler）主演經典童話改編的《白雪公主》（Snow White），由《蜘蛛俠：驚世現新》馬克韋伯（Marc Webb）執導，原定今年3月上映，其後延期至明年3月21日在美國開畫，香港則提早一日上映，繼先導預告片後，迪士尼昨日再公開接近兩分半鐘的正式預告。

預告片段中不少《白雪公主》的經典場面重現，包括飾演「邪惡王后」的姬兒加杜對魔鏡問誰是世界上最美麗；上次先導預告只特寫用手遞毒蘋果給麗素施嘉扮演的白雪公主，今次則有巫婆的正面。另外，白雪公主為避後母兼王后的加害，避走森林，發現原來是世外桃源，被小鹿、松鼠、兔子及飛鳥等動物包圍，並走進房子睡覺。上次在先導預告只是驚鴻一瞥的七個小矮人，今次有多個鏡頭，包括見到白雪公主後大驚，聲稱以為對方是鬼，場面搞笑。

《白雪公主》預告片在YouTube迪士尼頻道上架19小時，錄得超過333萬瀏覽次數，以及超過1.1萬條留言；不少網民表示在電影版中渴望邪惡王后勝利，又讚姬兒加杜比「白雪公主」麗素施嘉更漂亮。有網民表示公主不會被王子拯救，因為後者要尋找的是公主後母「邪惡王后」，吸引逾9100個讚。