與洪金寶許鞍華同獲演藝學院頒榮譽博士 梁朝偉監製主演動作片無預劉嘉玲

【明報專訊】洪金寶、梁朝偉（偉仔）、導演許鞍華、粵劇名伶阮兆輝及香港藝術發展局副主席楊偉誠昨日獲演藝學院頒授榮譽博士，表揚他們在各項藝術領域上的傑出成就。洪金寶獲太太高麗虹、兒子洪天明、媳婦周家蔚及兩名孫仔，還有前妻與另外3名子女一同見證。正忙於密集排練舞台劇的劉嘉玲則抽空現身祝賀丈夫偉仔。偉仔正籌備監製及主演電影，是動作劇情片及講父女情，希望明年冬天可以開工。他表示想請洪金寶做導演，但擔心請不起。洪金寶認為合作視乎緣分和機會。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

偉仔上月獲科技大學頒授人文學榮譽博士後，昨日再獲演藝學院頒授榮譽博士，喜上加喜。他大表開心，對於差不多時間連取兩個大學博士學位，謙稱只是巧合，打算跟家人一起食飯慶祝。以往曾贏得不少電影獎項榮譽的偉仔，稱今年不算是他的得獎年，亦沒有統計過所得獎項數目。有學府邀請偉仔出席分享會，他全部婉拒，「因為我只識得演戲，不懂得教書或者教人，但樂意分享個人經驗。自己亦沒想過重返校園，因為每次拍電影都似讀書，事前做功課準備，基本上沒有停過」。

講父女情 有飛車追逐戲

偉仔下個心願是擔任電影監製，目前在籌備中，還會兼顧演出，但劇本尚未寫好，盼明年冬天可以開工，「是一部動作劇情片，也講述父女情，動作不一定只有打鬥，還有逃亡和飛車追逐，打算到日本或者韓國取景，現時演員名單仍未定，但不會找太太劉嘉玲演出，因她不懂日文，至於導演則要賣關子」。偉仔表示當然想請洪金寶做導演，卻擔心請不起，又驚應付不來他的打戲。至於跟日本導演是枝裕和合作的電影，亦同樣在等待劇本，預告是一部藝術片，自己沒給與意見。

盼港產片延續《破．地獄》佳績

由於太太劉嘉玲將跨年演出舞台劇，沒有時間陪伴，不過偉仔也不愁寂寞，會聯同妹妹、姨甥女及家人到日本滑雪度假，但出發前一定先捧場看太太演出。偉仔又表示有留意港產片近期票房成績，較西片更理想，也有看《破．地獄》，大讚很不錯，盼延續佳績，港產電影有更多人關注。至於由劉青雲主演的《爸爸》，偉仔覺得也值得推介。

縱橫影壇逾半世紀的洪金寶，稱初時自覺不可能，因從沒想過會獲頒榮譽博士學位，會跟家人食飯慶祝。他稱下月生日，獲頒博士學位是一份特別的生日禮物，「太太炮製驚喜給我，叫子女從北京和台灣返港，一家人齊齊慶祝。成為博士後，可以為孫仔做個榜樣，知道爺爺有幾威，趁機鼓勵他們畀心機讀書」。

洪金寶全家撐場 為孫仔做好榜樣

提到政府對電影業界所提供的資助數目，洪金寶表示很難定論多與少，因每部電影製作成本不同，如果有多點資源提供，當然可以發揮更大。他承認有興趣再執導，最想拍大製作，不過首先要找到老闆投資。曾說過渴望奪「最佳導演」，問到如果有日如願，人生是否更圓滿？洪金寶感慨心願未知何時實現，若未能實現也沒所謂。問到與偉仔有沒有合作機會，或者為對方演出的電影擔任導演？他稱不清楚偉仔的計劃，認為合作要視乎緣分和機會。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com